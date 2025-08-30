Ministerio de la Mujer exhorta a medios a evitar revictimización en caso de Villa González

El Ministerio de la Mujer emitió este viernes un enérgico llamado a los medios de comunicación y a quienes administran plataformas digitales para que actúen con responsabilidad frente al tratamiento del caso de violencia sexual ocurrido en Villa González, provincia Santiago.

La institución condenó la difusión de imágenes explícitas y audios relacionados con el hecho, señalando que esta práctica constituye una forma de revictimización que vulnera la dignidad humana y los derechos fundamentales de la joven afectada. “Resulta reprochable que se exponga a la víctima a una doble vulneración desde el manejo de la información”, expresó el vocero de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira.

El Ministerio informó que, en coordinación con la Unidad de Atención a Víctimas de Santiago, ha brindado asistencia integral a la joven y su familia, incluyendo apoyo psicológico, legal y social. La entidad reiteró su compromiso con la protección de las víctimas y exhortó a los medios a ejercer un periodismo ético, que no contribuya al sufrimiento de quienes ya han sido violentados.

Este llamado se suma a las declaraciones de la procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, quien exigió la eliminación inmediata de cualquier contenido que exponga a la víctima, advirtiendo que su difusión podría acarrear consecuencias penales.