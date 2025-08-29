Ministerio de la Mujer llama a los medios a evitar revictimización en caso de Villa González

El Ministerio de la Mujer llamó a los medios de comunicación a evitar revictimizar a la joven que fue violada por seis hombres en Villa González, Santiago.

A continuación el comunicado íntegro de la entidad encargada de velar por la integridad de las mujeres en el país.



Ministerio de la Mujer hace llamado a medios para evitar la revictimización en casos de violencia

El Ministerio de la Mujer hace un llamado de conciencia y responsabilidad a los medios de comunicación y a quienes gestionan plataformas digitales frente al tratamiento del lamentable caso de violencia sexual ocurrido en Villa González, provincia Santiago.

La difusión de imágenes explícitas y audios de este hecho constituye una forma de revictimización que atenta contra la dignidad humana y los derechos fundamentales de la joven afectada.

Tal como señaló el vocero de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira, resulta «reprochable» que se exponga a la víctima a una doble vulneración, desde el manejo de la información.

Informamos también que el Ministerio de la Mujer, en estrecha articulación con la Unidad de Atención a Víctimas de Santiago, ha ofrecido todos los servicios y apoyos, y está acompañando en el caso a la víctima y su familia.