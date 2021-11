Ministerio de la Mujer reacciona ante declaraciones director policía sobre madres solteras

Antes las declaraciones del director general de la Policía Nacional, mayor general Eduardo Alberto Then, de que no aceptarán dentro la institución del orden a miembros que sean hijos de madres solteras, el Ministerio de la Mujer reiteró hoy el compromiso que tiene el Estado Dominicano con el diseño y ejecución de políticas públicas integrales e inclusivas, que garanticen los derechos de las mujeres el en ámbito económico, político y social, priorizando siempre a las mujeres «jefas de hogar», que representan aproximadamente un tercio de los hogares dominicanos.

«Los lineamientos del programa de gobierno están dirigidos a asegurar al bienestar de todas las personas, especialmente de las mujeres», indicó la institución a través de un comunicado de prensa.

El Ministerio de la Mujer «reconoce el aporte, la dedicación y el sacrificio de las madres solteras, para sacar adelante a su familia, lo que también contribuye significativamente al desarrollo social y económico del país», y al mismo tiempo recuerda que es necesario promover la paternidad responsable, como un deber y obligación compartido.

Ana Simó sobre declaración de hijos de madres solteras por Eduardo Alberto Then

Declaración inicial

El director general de la Policía Nacional, mayor general Eduardo Alberto Then, dijo ayer viernes que no aceptarán dentro la institución del orden a miembros que sean hijos de madres solteras.

“Nosotros vamos a captar de ahora en adelante hijos de papá y mamá, que estén vivos, que estén ahí con ellos. Que nosotros podamos exigirles a través de sus padres cuál es la educación que le han dado. Nosotros no vamos a aceptar mucho al policía, o en el reclutamiento, hombres y mujeres de madres solteras, vamos a tener mucho cuidado con eso”, manifestó Then en el programa radial El Gobierno de la Mañana.

Dijo además que, esas madres solteras se ven obligadas a salir a trabajar para llevar el sustento al hogar, no tienen la capacidad para brindar una buena educación y formación a sus hijos.

“Esas madres por la desigualdad que han sufrido tienen que irse a trabajar para mantener a sus hijos y tienen que dejarlos solos”, agregó el director general del cuerpo del orden.

Margarita Cedeño sobre madres solteras: “No es justo discriminar a sus hijos”

Reacciones

Ante estas declaraciones del mayor general Eduardo Alberto Then, en relación a que este no aceptará en la institución agentes que sean hijos de madres solteras, las críticas no se ha hecho esperar en las redes sociales por parte de diversas personalidades del ámbito político, empresarial, comunicacional, entre otros.