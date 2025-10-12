Ministerio de Trabajo asume caso de los trabajadores de Corduent Solutions Dominican Republic

  • Hoy
Ministerio de Trabajo asume caso de los trabajadores de Corduent Solutions Dominican Republic

Ante las informaciones difundidas en redes sociales sobre el cierre de operaciones de la empresa Corduent Solutions Dominican Republic S.A. y la falta de pago de las prestaciones laborales a más de 300 trabajadores desde el 8 de septiembre de 2025, el Ministerio de Trabajo informó que da seguimiento puntual al caso y mantiene abierta la vía institucional para su debida atención.

Por tal razón, el ministro de Trabajo, Eddy Olivares, designó una comisión especial encabezada por el director del Gabinete Ministerial, Ángel Mora; el director de Mediación y Arbitraje, Luis Francisco Regalado; el asesor del ministro en materia de trabajo e Inspección, Juan Ramón Ventura; y el encargado de Asistencia Judicial, Jhonatan Lara Céspedes, con el propósito de acompañar y garantizar la protección de los derechos laborales de los trabajadores afectados.

WhatsApp Image 2025 10 12 at 9.33.36 AM

La institución sostuvo que la citada empresa notificó en fechas 4, 8 y 11 de septiembre, el desahucio de aproximadamente 300 trabajadores, conforme a lo establecido en el artículo 77 del Código de Trabajo. Dichas notificaciones fueron cursadas y depositadas en la Oficina de Trabajo ubicada en la avenida San Vicente de Paúl esquina Presidente Vásquez, en Santo Domingo Este.

En ese sentido, una representación de los trabajadores afectados fue recibida en la sede del Ministerio de Trabajo, como una muestra del compromiso que asume de dar seguimiento integral a este caso, ofreciendo a los empleados desahuciados asistencia judicial gratuita, ya que ha transcurrido más de un mes sin que reciban el pago de sus respectivas prestaciones laborales, conforme a la legislación laboral vigente.

El Ministerio de Trabajo reitera su compromiso con la defensa de los derechos de los trabajadores y su determinación de velar por el estricto cumplimiento de la ley, reafirmando que toda acción en este proceso se realiza bajo el amparo del marco jurídico laboral dominicano.

David Collado entrega el nuevo muelle turístico de Miches: un impulso al desarrollo del destino
Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

Ministerio de Trabajo asume caso de los trabajadores de Corduent Solutions Dominican Republic
Ministerio de Trabajo asume caso de los trabajadores de Corduent Solutions Dominican Republic
12 octubre, 2025
Eddy Olivares: mercado laboral 2025 será mejor que 2024; ya hay crecimiento interanual 13%
Eddy Olivares: mercado laboral 2025 será mejor que 2024; ya hay crecimiento interanual 13%
28 septiembre, 2025
Ministerio de Trabajo llama a empresas a flexibilizar jornadas por alerta roja
Ministerio de Trabajo llama a empresas a flexibilizar jornadas por alerta roja
26 septiembre, 2025
Harán cumplir contratistas obligaciones laborales
Harán cumplir contratistas obligaciones laborales
11 septiembre, 2025
¿Cuándo el Ministerio de Trabajo puede detener obras en construcción?
¿Cuándo el Ministerio de Trabajo puede detener obras en construcción?
8 septiembre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Ve conviene trabajar con mayor equilibrio comercial entre la RD y China

Ve conviene trabajar con mayor equilibrio comercial entre la RD y China

Fusión: IAD con Agricultura

Fusión: IAD con Agricultura

Anaheim entrevistó a Pujols

Anaheim entrevistó a Pujols

Una relación muy especial

Una relación muy especial

Las niñas son el himno de la patria

Las niñas son el himno de la patria

Edición impresa, sábado 11 de octubre de 2025

Edición impresa, sábado 11 de octubre de 2025

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo