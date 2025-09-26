Ministerio de Trabajo llama a empresas a flexibilizar jornadas por alerta roja

El Ministerio de Trabajo llamó este viernes a los empleadores y trabajadores de Santo Domingo, Distrito Nacional y todas aquellas provincias en alerta roja, a flexibilizar jornadas y posponer actividades comerciales no esenciales.

«Instamos a los empleadores de empresas en áreas localizadas y en aquellas que puedan ser declaradas en el trayecto de la onda tropical y que sean notificadas por el Centro de Operaciones de Emergencia (COE), en alerta roja, a implementar todas las medidas internas que fueren necesarias para salvaguardar la seguridad de los trabajadores».

Igualmente, el Ministerio de Trabajo aclara que estas medidas no están condicionadas a la perdida de cualquier beneficio, derecho prerrogativa del trabajador.

Las medidas antes expresadas han sido tomadas por el Ministerio de Trabajo en fecha 26 de septiembre del año 2025, en razón de las alertas advertidas por el COE ante las lluvias esperadas en los diferentes puntos que en este momento están en alerta roja y aquellos territorios que puedan ser declarados en alerta roja durante el desarrollo de la onda tropical.