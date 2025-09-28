Eddy Olivares: mercado laboral 2025 será mejor que 2024; ya hay crecimiento interanual 13%

  • Kelvin Pascual
Eddy Olivares: mercado laboral 2025 será mejor que 2024; ya hay crecimiento interanual 13%

De enero a junio de este año se sumaron más de 287,000 nuevos cotizantes, lo que representa un crecimiento interanual cercano al 13 %, aclaró ayer el ministro de Trabajo, Eddy Olivares, quien aseguró que hay una tendencia del fortalecimiento de la formalización laboral y la ampliación de la cobertura del sistema de seguridad social en el país.

El ministro de Trabajo indicó que la leve baja entre mayo y junio de 2025 del mercado laboral fue positiva en relación con el año pasado y no afecta la tendencia positiva global, ya que en términos interanuales se mantiene un crecimiento sólido y sostenido.

“Conforme a la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), para las estadísticas se deben tomar en cuenta periodos de tiempo razonables, no de un mes a otro, debido a que los empleadores se pueden atrasar o tener acuerdos de pago, por lo que, por ejemplo, pueden producirse varios pagos en un mismo mes”, indicó al reaccionar a una información sobre una reducción de la cantidad de empleadores y trabajadores en el mercado laboral.

Apuntó que en junio de 2025 la cifra de empleadores fue de 106,021, superior a los 103,833 del mismo mes del pasado año 2024.

Olivares agregó que la proyección conduce a que este año será mejor que el pasado, tanto en suma de dinero como en cantidad de cotizantes, lo que se aprecia en el hecho de que en los primeros nueve meses del 2025 han sido pagadas 30,000 facturas más que el mismo período en el año 2024.

“Estos resultados reflejan un fortalecimiento integral del sistema de seguridad social, sustentado en la consolidación del empleo formal y en el incremento constante de la base empresarial, que cumple con sus responsabilidades como empleador”, agregó.

Destacó el desempeño positivo reportado por la TSS durante el primer semestre de 2025, que reflejó un crecimiento sostenido tanto en el número de trabajadores como de empleadores cotizantes en comparación con el mismo período de 2024.

Kelvin Pascual

Kelvin Pascual

Egresado de la Universidad Rey Juan Carlos, España, del Máster Periodismo Económico y de la carrera de Periodismo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Cuenta con diplomados en Comunicación Corporativa y Relaciones Públicas.

Eddy Olivares: mercado laboral 2025 será mejor que 2024; ya hay crecimiento interanual 13%
