Ministerio Público apelará decisión que dejó en libertad a madre y padrastro acusados de maltrato infantil

El Ministerio Público anunció que apelará la decisión judicial que permitió la libertad condicional de una madre y su pareja, acusados de cometer graves actos de maltrato infantil contra dos menores de edad en el sector El Café de Herrera, Santo Domingo Oeste.

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, presidida por el juez Reye Rodríguez, impuso a los imputados medidas de coerción consistentes en presentación periódica y una garantía económica de 10 mil pesos, pese a que la Fiscalía solicitó prisión preventiva por la gravedad de los hechos.

El órgano persecutor dijo no estar de acuerdo con la decisión, al tiempo que anunció que será apelada, tras considerar que las acciones cometidas por los imputados son graves y afectan el desarrollo físico y psicológico de ambos niños.

La fiscal Nancy Abreu, directora de la Unidad de Prevención y Persecución de la Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales, explicó que, tras ser entrevistados y evaluados por médicos y psicólogos forenses, los niños narraron los maltratos físicos y psicológicos a los que eran sometidos.

El niño de once años relató que su madre y su padrastro lo mantenían amarrados por el cuello con una cadena de metal, sin permitirle alimentarse y obligándolo a hacer sus necesidades fisiológicas encima de la ropa. Además, detalló que su padrastro lo golpeaba a él y a su hermano de seis años con los puños, seguido de patadas y pisotones.