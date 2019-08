Ministerio Público depositó solicitud de coerción contra el expelotero Octavio Dotel y otros tres vinculados a red “César El Abusador”

El Ministerio Público informó que depositó la solicitud de medidas de coerción en contra de cuatro personas de las nueve que están bajo arresto por su vinculación a la red del narcotraficante César Emilio Peralta, también conocido como “César El Abusador”.

Indicó el órgano a cargo de la investigación que contra el grupo solicitó a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional la imposición de un año de prisión preventiva y la declaratoria de caso complejo por la cantidad de imputados y la pluralidad de infracciones que habrían cometido, a fin de poder realizar una exhaustiva investigación y obtener más pruebas que permitan estructurar un expediente fuerte.

En un comunicado de prensa, la institución a cargo de las pesquisas explicó que solicitó la medida cautelar en contra del exjugador de Grandes Liga Octavio Eduardo Dotel Díaz, así como de José Bernabé Quitero, Obispo Féliz Lorenzo y Roberto José Cáceres José, siendo fijada la audiencia por dicho tribunal para el próximo lunes 26 de agosto.

Indicó que dichos imputados fueron sometidos a la justicia por presuntamente incurrir en asociación ilícita para adquirir, poseer, transferir y utilizar bienes a sabiendas de que han sido producto de un delito de tráfico ilícito de drogas y del delito de lavado de activos proveniente del tráfico de drogas ilícitas, cuya tipificación y sanción se encuentra contemplada en los artículos 60, 99 y 100 de la Ley No. 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas, y en el artículo 3 de la Ley No. 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, y los delitos de tenencia ilegal de armas, municiones y sus accesorios, y tenencia y uso de armas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, cuya tipificación y sanción se encuentra contemplada en los artículos 66 y 70 de la Ley No. 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.

En relación a los cabecillas de la organización que también han sido arrestados, Baltazar Mena, José Jesús Tapia Pérez y Sergio Gómez Díaz, así como Jeifry del Rosario Gautier, quien ya se encontraba en prisión por otros cargos, el Ministerio Público indicó que en virtud de que han sido solicitados en extradición por los Estados Unidos, dentro del plazo legal, serán presentados ante la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia para el conocimiento del trámite correspondiente.

Se informó que las autoridades continúan trabajando arduamente para arrestar al jefe de la red criminal, el narcotraficante César Emilio Peralta, también conocido como “César El Abusador”.

La institución recordó que por su vinculación a este caso también fue apresado Edward Núñez, mientras que las autoridades también cuentan con órdenes de arresto contra otras personas que las investigaciones han vinculado a esta red, entre ellos, el deportista Luis Castillo, así como de los señores Yeimi Verónica Núñez Rodríguez, Natanael Castro Cordero y Edward Patricio Montero Cabral, así como Rodolfo Cedeño Ureña, Alan Gilberto Bueno Alcequiez, Rafael Reyes, Pablo Antonio Polanco Mateo, Yadher Rafael Jáquez Araujo, Heriberto De La Cruz Pérez, Lidio Peña Mota, Ana Gregoria Pérez Then, y Manuel Sánchez Pérez.

El Ministerio Público reiteró que junto a la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) continúa profundizando las investigaciones y trabajando de manera activa en la búsqueda de los demás encartados vinculados a esta organización criminal que se encuentran prófugos.