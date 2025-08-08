Ministerio Público inspecciona 28 propiedades por sospechas de fraude eléctrico en SPM

La Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico (PGASE) realizó seis operativos simultáneos en casas y locales comerciales de diferentes sectores de la provincia de San Pedro de Macorís con el objetivo de combatir el fraude eléctrico para contribuir al fortalecimiento del servicio de las Edes a los usuarios responsables que cumplen con sus pagos,

El procurador de corte José Aníbal Carela, titular interino de la PGASE, detalló que los operativos se realizan en una labor conjunta con la Superintendencia de Electricidad (SIE) y la Empresa distribuidora de Electricidad (EdeEste), producto de las denuncias de sospecha de fraude eléctrico.

Explicó que un total de 28 viviendas y locales comerciales fueron inspeccionados en los sectores La Carretera, Santa Fe, Hato Mayor y Los Maestros, del municipio Consuelo, en la provincia de San Pedro de Macorís.

Indicó que la institución sigue comprometida con la tarea de la persecución y reducción de este ilícito penal, a través de las acciones que correspondan.

“La PGASE está compelida a proteger los intereses de toda la sociedad y de los usuarios responsables que se ven perjudicados por la práctica de desaprensivos que sustraen la energía de forma fraudulenta, lo cual, además de ser una acción peligrosa, genera pérdida y perjudica la calidad del servicio eléctrico que el Estado brinda a toda la población”, dijo el titular interino de la PGASE.

En un comunicado de prensa, la entidad del Ministerio Público destaca que siguen trabajando en la misión de perseguir el fraude eléctrico, aplicando la Ley General de Electricidad No. 125-01, modificada por la Ley No. 186-07.