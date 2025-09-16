Ministra de la Mujer llama a sanciones ejemplares en casos de violación grupal

La ministra de la Mujer, Mayra Jiménez, destacó este martes la importancia de que la República Dominicana fortalezca su marco jurídico, de modo que en casos de violación grupal, como el recientemente ocurrido contra una joven de 21 años en Villa González, provincia Santiago, los agresores reciban sanciones ejemplares.

«Nosotros tenemos el desafío, como país, de fortalecer nuestro marco jurídico para asegurar que cada vez más una situación de esa naturaleza encuentre una respuesta en la ley que permita una sanción ejemplar que sirva además para disuadir que estos casos no ocurran», expresó la funcionaria.

Jiménez señaló que hace más de dos años el presidente Luis Abinader envió al Congreso Nacional una ley integral de violencia, la cual contempla, de alguna manera, sanciones ejemplares para casos como el ocurrido en Villa González, pero que todavía no ha sido aprobada.

«En México y en algunos países de la región se ha avanzado mucho en materia de una ley integral de violencia, que por cierto también en nuestro país tenemos pendiente a nivel del Congreso», pronunció.

Agregó que el Ministerio de la Mujer está a la espera de que la investigación que realiza el Ministerio Público en torno al caso sea exhaustiva y que, finalmente, por parte del Poder Judicial, se imponga una sanción ejemplar.

«Esta sociedad no puede tolerar», enfatizó Mayra Jiménez, al tiempo de subrayar: «Creo que es importante también el rechazo colectivo que ha habido de la sociedad dominicana a un caso como este, donde no se ha guardado silencio; los propios medios de comunicación pendientes de lo que ha pasado».

Brindan apoyo a la víctima

De igual forma, la ministra de la Mujer informó que, desde que ocurrió el hecho contra la joven de iniciales G.P., miembros de la institución se acercaron tanto a ella como a sus familiares, ofreciéndoles asistencia psicológica.

«El Ministerio de la Mujer se acercó inmediatamente, no solo a ella, sino también a su madre, quien ha estado muy afectada, así como a su vínculo familiar», aseguró.

«Esto ocurre cada vez que nos enteramos de algún hecho que afecte a una mujer en materia de violencia de género, en materia de su dignidad humana. Obviamente que también le ofrecimos los servicios de asistencia legal, pero ya la familia había contactado a un abogado», añadió la servidora pública.

Las declaraciones de Mayra Jiménez fueron ofrecidas durante una entrevista en el programa televisivo El Día, que conducen los periodistas Edith Febles, Germán Marte y Amelia Deschamps.

