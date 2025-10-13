Ministra de la Mujer participa en la Cumbre de Líderes Mundiales en China

Beijing, China. La ministra de la Mujer, Mayra Jiménez, participó en la Cumbre de Líderes Mundiales sobre la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, encabezada por el presidente de la República Popular China, Xi Jinping, en el marco de la conmemoración del 30.º aniversario de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing.

El presidente Xi Jinping destacó que “sin la emancipación de las mujeres, no puede haber progreso real de la humanidad”, reafirmando la visión de China de promover un desarrollo inclusivo y equitativo en el que las mujeres sean protagonistas del cambio social y económico, para fomentar un entorno propicio para el desarrollo de la mujer; impulsar un desarrollo integral y sostenible que incorpore la ciencia, la tecnología y la innovación; establecer marcos de gobernanza sólidos y efectivos para la protección de los derechos de las mujeres; y fortalecer la cooperación global en favor de las mujeres, destacando su papel esencial en la construcción de una gobernanza mundial más justa y equitativa.

La ministra Mayra Jiménez formó parte de la delegación de alto nivel presente en la ceremonia, que marca tres décadas desde la histórica IV Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995), considerada un punto de inflexión en la agenda global de derechos de las mujeres.

Las y los líderes participantes reiteraron la necesidad de fortalecer la cooperación internacional y renovar los compromisos asumidos en 1995, con miras a acelerar la implementación de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, especialmente el objetivo 5, relativo a la igualdad de género y al empoderamiento de todas las mujeres y las niñas.

En este encuentro internacional participaron jefas y jefes de Estado y de Gobierno, así como representantes de organismos multilaterales y agencias de cooperación, reafirmando el compromiso global con la igualdad sustantiva, la participación plena de las mujeres en el desarrollo y la consolidación de sociedades más justas e inclusivas.

Durante el evento intervinieron destacadas personalidades como la presidenta de Islandia, Halla Tómasdóttir; la primera ministra de Sri Lanka, Harini Amarasuriya; la directora ejecutiva de ONU Mujeres, Sima Sami Bahous; y la vicesecretaria general de las Naciones Unidas y presidenta del Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, Amina Mohammed.

La cumbre concluyó con una declaración conjunta en la que los países reafirmaron su compromiso de mantener viva la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, como hoja de ruta para un futuro más igualitario, inclusivo y libre de toda forma de discriminación, poniendo el acelerador para estos próximos 5 años.