El encuentro “Amigos que Suman” permitió a líderes de distintos sectores conocer de cerca el impacto transformador del Hospital Clínico-Quirúrgico Dr. José Joaquín Puello, una obra que redefine la atención en salud en el país.

Santo Domingo. – El ministro de Vivienda y Edificaciones (MIVED), Carlos Bonilla, encabezó un encuentro con el grupo “Amigos que Suman”, conformado por personalidades del ámbito político, social y de la comunicación, en el recién inaugurado Hospital General Clínico-Quirúrgico Dr. José Joaquín Puello, ubicado en la Ciudad Sanitaria Dr. Luis Eduardo Aybar.

Durante la actividad, organizada por GALA Media Group, los asistentes participaron en un recorrido guiado por las modernas instalaciones del centro hospitalario, considerado uno de los más completos de la región.

Amigos que Suman es una iniciativa integrada por líderes y profesionales de diversos sectores, que se reúnen periódicamente para intercambiar ideas y reconocer las acciones que impulsan el desarrollo del país. Bajo la coordinación de GALA Media Group, esta plataforma busca visibilizar las transformaciones positivas que se producen en diferentes áreas nacionales.

Al agradecer la visita, el ministro Carlos Bonilla destacó los retos y desafíos que implicó la culminación de la Ciudad Sanitaria Dr. Luis Eduardo Aybar, en especial del Hospital Clínico-Quirúrgico, que en el año 2020 se encontraba entre un 30 y un 35% de ejecución.

“Gracias por acompañarnos y constatar la inversión que ha realizado el Gobierno dominicano en este centro. Aquí se refleja la calidad de las instalaciones, de los equipos médicos y del compromiso con la salud del pueblo dominicano. Cuidar y preservar este hospital es tarea de todos; es una inversión que debemos proteger para garantizar su sostenibilidad y servicio a las futuras generaciones”, señaló Bonilla.

Por su parte, el presidente de la Ciudad Sanitaria, doctor José Joaquín Puello, aseguró que el Hospital General Clínico-Quirúrgico representa un hito en la infraestructura médica de la región.

“He visitado grandes hospitales en el mundo, y puedo afirmar sin temor a equivocarme que, para encontrar un hospital con estas condiciones, hay que viajar muy al norte”, expresó el reconocido médico.

El doctor Puello también destacó el carácter docente y la calidad de las condiciones creadas para los profesionales de la salud y estudiantes de medicina:

“Este hospital cuenta con 196 camas y habitaciones para residentes, algo poco común en los hospitales del país. Además, los médicos y residentes que trabajan aquí no pagan por su alimentación, ya que el hospital se la provee gratuitamente. Es una práctica nueva en nuestro sistema hospitalario.”

“Como hospital docente, hemos firmado acuerdos con las cinco principales escuelas de medicina del país, que enviarán a sus estudiantes a entrenarse con nosotros. Tendremos aquí a jóvenes en formación, participando de manera activa en los procesos clínicos, observando y aprendiendo de la práctica diaria.”

El moderno Hospital General Clínico-Quirúrgico Dr. José Joaquín Puello, construido por el Ministerio de Vivienda y Edificaciones (MIVED) e inaugurado recientemente por el presidente Luis Abinader, cuenta con 232 camas de hospitalización, 14 quirófanos, 48 cubículos de hemodiálisis, áreas de cuidados intensivos, maternidad, pediatría, consultas externas y residencias médicas, consolidándose como un centro docente y asistencial de referencia en el Caribe.

Durante la actual gestión, el MIVED ha habilitado más de mil camas hospitalarias a nivel nacional, mediante reformas y nuevas construcciones en hospitales como el Padre Billini, Incart, Mario Tolentino Dipp, Antonio Musa, Cabral y Báez, y los hospitales traumatológicos de Higüey, Jarabacoa y San Cristóbal.

El Hospital General Clínico-Quirúrgico Dr. José Joaquín Puello ofrecerá atención gratuita y especializada a todos los pacientes que lo requieran, reafirmando el compromiso del Gobierno dominicano con la salud y el bienestar de su gente.

