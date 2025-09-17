Ministro de Cultura sobre renuncia de José Antonio Aybar: «No hubo la suficiente paciencia»

El ministro de Cultura Roberto Ángel Salcedo en diferentes momentos durante el encuentro del Grupo de Medios Corripio. hoy/ JOSE DE LEON.

El ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, lamentó este miércoles la renuncia del periodista José Antonio Aybar como presidente de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía (CNEPR), al tiempo que señaló que este no tuvo la suficiente paciencia ante los procesos burocráticos.

«Lamentamos la renuncia del amigo José Antonio Aybar… Pero es importante significar que desde los servidores públicos, siempre queremos ganar más dinero, siempre queremos tener mejores condiciones, pero el Estado es como es. Los procesos burocráticos del Estado son un poco más lentos que lo que usted está acostumbrado en el sector privado. Entonces, no todos tenemos el mismo nivel de paciencia ni el mismo nivel de tolerancia para adaptarnos a esos procesos», manifestó el funcionario.

Salcedo señaló que el destacado periodista había iniciado un proceso de transformación en la CNEPR; sin embargo, explicó que en el ámbito gubernamental los cambios no se pueden implementar “con los bríos con que uno llega”.

De igual forma, expresó que a José Antonio Aybar le augura el mayor de los éxitos en sus actividades profesionales. «Es un amigo que aprecio y estimo», pronunció.

El ministro de Cultura, además, precisó que le corresponde al presidente Luis Abinader escoger a la persona que ocupará la vacante que deja Aybar.

Las declaraciones de Roberto Ángel Salcedo fueron ofrecidas durante una entrevista en el programa televisivo Hoy Mismo.

