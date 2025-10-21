Ministro de Deportes ofrece su respaldo al TBS SFM 2025

Dando continuidad a su respaldo al deporte a nivel nacional, el ministro de deportes Kelvin Cruz, anunció su apoyo a la celebración del XXXVI Torneo de Baloncesto Superior con refuerzos de San Francisco de Macorís, tal cual como lo hizo en la versión pasada del evento.

La información fue ofrecida por Junior Matrille, comercializador del torneo, el cual fue manifestó gran satisfacción de contar nueva vez con el respaldo del funcionario que ha logrado una verdadera revolución deportiva en todo el país. “Contar con el respaldo del señor ministro, es un privilegio para nosotros, todos sabemos el impacto que ha causado su llegada a MIDEREC en todo el país, y saber que nuestro torneo por segundo año consecutivo cuenta con su apoyo no sólo económico, sino también su apoyo moral y vocación de servicios es lo más gratificante” expresó Matrille.

Los clubes también expresaron su alegría al recibir la buena nueva, cada uno de ellos luce muy motivados para salir a cancha y defender los colores que llevan en sus uniformes, al igual que cada jugador y dirigente, quienes auguran que se celebrará un gran torneo a partir del 14 de noviembre en el Mario Ortega.

La trigésimo sexta edición del basket francomacorisano tiene una especial dedicatoria al doctor Leonardo Aguilera, presidente ejecutivo de Banreservas.