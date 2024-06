Ministro de Economía dice reforma fiscal no tendría afectación a sectores más pobres

El ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Pável Isa Contreras , afirmó que sobre la reforma fiscal han realizado diferentes ejercicios con distintos escenarios impositivos, en los cuales todavía no hay decisión, y en ninguno de estos “nos da una afectación severa sobre los sectores más pobres que no sea manejable y que no se logre compensaciones a través de otros instrumentos ”.

Sobre la fecha para abordar los temas de las reformas, Isa Contreras , precisó que “hay un calendario tentativo que se está trabajando, pero no me corresponde a mí plantearlo, le corresponde al presidente”, al ser entrevistado por el periodista Adalberto Grullón, y la periodista Millizen Uribe , en el programa Uno+ Uno, que se transmite por Teleantillas.

En días pasados, en el encuentro LA Semanal, el presidente Luis Abinader, expresó que una reforma fiscal beneficiaría a los más pobres.

“Yo quiero en estos cuatro años luchar para eliminar la pobreza absoluta en República Dominicana, ponernos esas metas de nación, obviamente necesitamos más recursos para eso, pero no es solamente una reforma fiscal, es todo un Pacto Nacional por el Desarrollo ”, precisó el mandatario.

En la entrevista, el ministro Isa Contreras, abundó que, si se combina una reforma con aumentos salariales, de las transferencias y de las contribuciones a la seguridad social se tendrá una reforma mucho más integral.

Asimismo, abordó el tema de una reforma fiscal que atienda el lado del gasto y de la efectividad en la administración tributaria.