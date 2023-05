El ministro de Educación, Ángel Hernández, consideró que ha llegado el momento de que toda la sociedad le reclame a la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) que cumpla con sus responsabilidades con los estudiantes y el país.



De acuerdo con el ministro de Educación, los docentes son el sector profesional mejor pagado en la administración pública, y gozan de amplios beneficios, pero lamentablemente en el sistema educativo no se refleja en término de logros lo que la sociedad invierte en los docentes.



Al respecto, expresó que “exigir nuevos aumentos de salario sin demostrar responsabilidad, compromiso serio, con el mejoramiento de la calidad de los aprendizajes luce como un desatino, una, falta de respeto a los padres y madres que financian con sus impuestos el salario de los docentes».

En ese sentido, Hernández dijo que la decisión de la ADP de convocar «asambleas» en los diferentes territorios del país no es más que una estrategia para no dar clases afectando el interés social de mejorar la calidad de la educación pública en el país.

Recordó que, tanto en el Pacto para la reforma educativa como en lo referente al acuerdo firmado en el 2021 con el Ministerio de Educación, la ADP se comprometió a respetar los horarios de docencia.



Al respecto, observó que con las asambleas y actividades convocadas por la dirigencia de la ADP el gremio incumple sus compromisos, “y además de eso ahora pide nuevas demandas salariales que exceden por mucho las posibilidades del presupuesto destinado al Ministerio de Educación”.