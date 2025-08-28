Ministro de Educación Luis Miguel De Camps responde a las críticas de la oposición 

El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, respondió este jueves a las críticas sobre el inicio del año escolar en República Dominicana, calificando como “irresponsabilidad olímpica” las acusaciones de sectores opositores que alegaban una supuesta crisis educativa.

Durante su participación en el programa Hoy Mismo de Color Visión, De Camps aseguró que “todos los niños están siendo atendidos y se ha garantizado la educación”, desmintiendo versiones que hablaban de cientos de miles de estudiantes sin aulas.

“Quien atenta contra la educación de la República Dominicana atenta contra nuestro país. Y eso no se puede dejar pasar así por así”, afirmó el ministro.

De Camps destacó que más del 96% de los docentes y 97% del personal administrativo están activos en los centros educativos, y que la asistencia estudiantil ha superado el 50% en la primera semana, cifra que se espera aumente progresivamente.

Además, informó que los libros de texto están disponibles tanto en formato físico como digital, y que el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) continúa con la entrega diaria de útiles escolares, almuerzos y desayunos.

Respecto al caso de Bonao, donde se reportó una demanda entre actores del sistema educativo, el ministro aclaró que se trata de un conflicto entre personas, no del sistema en sí, y que se buscará resolver mediante el diálogo.

Finalmente, reiteró que su gestión se basa en cinco pilares: estudiantes, docentes, familias, sociedad civil y servidores públicos, y llamó a priorizar los intereses nacionales por encima de disputas particulares.