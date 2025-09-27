Ministro de Educación ordena investigación por video presuntamente grabado en escuela

Luis Miguel De Camps Ministro de Educación -Almuerzo Semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio

El ministro de Educación , Luis Miguel De Camps, se pronunció este sábado a través de su cuenta oficial en la red social X (antes Twitter) sobre un video que circula en plataformas digitales y que, según reportes preliminares, habría sido grabado en una escuela.

En su publicación, De Camps expresó: “Estoy al tanto de un video que circula y que aparentemente fue grabado en una escuela. He instruido que se produzca una investigación para comprobar si fue así. En caso de comprobarse, puedo asegurar que habrá consecuencias.”

Aunque no se han ofrecido detalles sobre el contenido del video ni la institución educativa involucrada, el ministro aseguró que se tomarán medidas firmes si se confirma que el hecho ocurrió en un entorno escolar.

Las autoridades competentes ya han iniciado el proceso de verificación para determinar la autenticidad del material y establecer responsabilidades, en caso de que se compruebe alguna irregularidad.

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

Digo