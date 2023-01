Ministro de Educación sobre comparación con Mr. Miyagi"

El ministro de Educación (Minerd), Ángel Hernández, reveló este miércoles que no le molesta para nada que lo comparen en redes sociales con el reconocido actor Pat Morita, conocido por su personaje Nariyoshi Miyagi en la película «Karate Kid».

¨A mí eso no me molesta porque en verdad la gente tiene que divertirse de algún modo, yo lo único que tengo que concentrarme es en hacer mi trabajo¨, enfatizó.

Dijo además que ¨si me dijeran otro tipo de personaje que no es él, porque él fue un buen educador e hizo un excelente ejemplo de cómo hacer bien las cosas tal vez yo me hubiese sentido ofendido¨.

Ministro de Educación Ángel Hernández

El funcionario enfatizó que ese actor ¨hizo su trabajo muy bueno, le sirvió de modelo a los jóvenes y lo llevó al lugar adecuado…. Lo hizo ganar¨.

Hizo un llamado a todos los maestros del país a imitar su ejemplo de enseñanza para llevar a los jóvenes de esta sociedad por un buen camino.

¨Ojalá yo pudiera hacer llegar ese mismo mensaje a todos los docentes del país, que logren con sus alumnos lo que ese señor logró con su pupitre. Si eso se lograra el país fuera un éxito¨.

Estas declaraciones fueron ofrecidas en el Almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio.