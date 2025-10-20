Ministro de Energía y Minas, Joel Santos, detalla mejoras en el sistema eléctrico

Joel Santos, ministro de Energía y Minas al participar en el programa Uno+Uno.

El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, anunció este lunes que se están ejecutando mejoras en el sistema eléctrico y que, como parte de este plan, se incorporarán más de 2,000 megavatios (MW) antes del año 2028.

“Se están haciendo una serie de mejoras que van a continuar mejorando la situación”, afirmó, al reconocer que los cortes actuales son “molestosos”.

Cronograma de entrada de nuevos megavatios

Santos detalló el siguiente esquema de incorporación de energía:

2025: 198 MW

2026: 411 MW

2027: 460 MW, provenientes de una planta en Boca Chica actualmente en desarrollo

2028: entrada de las plantas gemelas en Manzanillo, con 426 MW cada una

Entradas en octubre

Para este mes, el ministro adelantó la incorporación inmediata de dos proyectos: 130 MW de Energás 4, en San Pedro de Macorís y 68 MW adicionales correspondientes al cierre del ciclo de SIBA.

También explicó que el proyecto de Energía 2,000 en Manzanillo, con una capacidad de 414 MW, estaba previsto para entrar antes, pero será incorporado en el primer trimestre de 2026.

El ministro destacó que cuando inició la actual gestión en 2020 solo existían 555 MW de renovables, mientras que actualmente se supera la barrera de 1,600 MW. La proyección para 2028 es alcanzar 2,500 MW.

“Lo importante es que muchos de esos proyectos tendrán almacenamiento, es decir, podrán utilizar (energía) y llevarlo a las horas picos”, señaló.

Joel Santos informó que actualmente hay 20 proyectos en desarrollo y 21 en construcción, varios de los cuales incorporan baterías para almacenamiento.

Santos dijo que la planificación no falló, sino que “muchos de los proyectos retrasaron su entrada”.

“Yo siempre comienzo poniéndome del lado de los usuarios y soy el primero en reconocer que los cortes de energía son molestosos (…) creo que nosotros tenemos que responder y por eso hay una cantidad importante de inversiones en generación que están en proceso de entrar”, declaró.

Estas declaraciones fueron ofrecidas en el programa Uno+Uno conducido por los periodistas Millizen Uribe y Adalberto Grullón.

