Ministro de Energía y Minas presenta planes y retos del sector energético en encuentro de La Mesaza

El ministro de Energía y Minas destacó que la capacidad de energías renovables en República Dominicana se duplicará para el año 2028, además de anunciar avances en exploración de hidrocarburos y actualización de la legislación minera

El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, participó en el tercer encuentro de La Mesaza, organizado por GALA Media Group y celebrado en el restaurante Temporada, de la reconocida chef Catherine Lemoine, donde compartió con líderes de opinión y representantes de la comunicación los principales retos y oportunidades de la política energética y minera en el país.

Santos subrayó que el Gobierno trabaja en una estrategia integral que abarca generación, transmisión, distribución y regulación, con el objetivo de responder a las crecientes expectativas de la ciudadanía frente al servicio eléctrico.

“Lo que hoy satisface a la población no será suficiente en 2030. Las expectativas cambian rápidamente, y las políticas públicas deben anticiparse para ofrecer soluciones sostenibles”, expresó el ministro.

En el ámbito eléctrico, anunció que la capacidad instalada de energías renovables pasará de 1,300 a 2,800 megavatios para el 2028, con proyectos que incorporan almacenamiento para trasladar energía solar a las horas de mayor consumo. Además, señaló que se invertirán 450 millones de dólares en transmisión y 250 millones de dólares anuales en distribución, incluyendo la incorporación de 25 nuevas subestaciones.

Respecto a la minería, resaltó que el país avanza hacia la actualización de una ley vigente desde 1971 y que las exploraciones de tierras raras en Pedernales permitirán declarar reservas en 2026. Recordó que este sector jugó un papel decisivo durante la pandemia, al sostener parte de los programas sociales gracias al aporte del oro.

“La minería es un elemento importante para el desarrollo del país, sobre todo porque actúa como el sector contracíclico de la economía. Cuando hay incertidumbre mundial, el precio del oro se dispara y sostiene parte de nuestra estabilidad”, destacó el ministro.

En materia de hidrocarburos, Santos confirmó que en República Dominicana “sí hay gas y petróleo”, aunque recalcó que la clave está en determinar su factibilidad económica. Informó que en noviembre de 2026 se lanzará una segunda ronda petrolera y que el próximo mes comenzará la exploración en Montecristi.

El encuentro permitió un diálogo abierto sobre los desafíos energéticos y mineros, reafirmando el compromiso del ministerio con la transparencia, la planificación y la escucha activa de las preocupaciones ciudadanas.

Sobre La Mesaza

La Mesaza es un espacio de diálogo creado por GALA Media Group que reúne a líderes del ámbito público y privado en encuentros exclusivos para intercambiar ideas sobre temas de alto impacto nacional. Su objetivo es promover la reflexión y el análisis estratégico en torno a los principales desafíos que enfrenta la República Dominicana.