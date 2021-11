Ministro de Interior afirma RD no está en capacidad atender parturientas haitianas

Jesús -Chu- Vásquez . Se queja de la comunidad internacional



El ministro de Interior y Policía, Jesús (Chu) Vásquez, afirmó ayer que el Estado dominicano no tiene la capacidad física, ni económica para seguir atendiendo el incremento permanente de parturientas haitianas.



“No tenemos la capacidad de seguir atendiendo el incremento permanente de parturientas extranjeras que vienen a la República Dominicana”, precisó el funcionario durante su participación en el Almuerzo Semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio.



Se refirió al tema, tras ser cuestionado sobre el comunicado de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en el cual pide a las autoridades dominicanas parar las detenciones y deportaciones de parturientas haitianas.

Chu Vásquez refirió que en los últimos meses el aumento de haitianas que dan a luz en hospitales dominicanos ha sido de un 15 a un 40 por ciento.



Asimismo, lamentó el nivel de irresponsabilidad de la comunidad internacional para ir en auxilio de la vecina nación.

“El Presidente de la República en cada uno de los escenarios internacionales que ha comparecido, ha implorado a la comunidad internacional que no abandone a Haití, que vayan en auxilio de Haití. La comunidad internacional no ha respondido hasta la fecha con ninguna de esas propuestas”, precisó.



Recordó, inclusive, que el presidente Luis Abinader ha planteado apoyo para que en territorio haitiano se construyan hospitales que puedan dar asistencia médica a las parturientes haitianas y a los ciudadanos de ese país en general.

De acuerdo al ministro la situación está afectando las inversiones a realizar en favor de los sectores más vulnerable del país.



“Nosotros le hemos dado a los haitianos el pan que debíamos darle a nuestros hijos. No hay un país en el mundo que haya sido más solidario que República Dominicana con Haití”, precisó.



El ministro estuvo acompañado de Ángela Jáquez, viceministra de Seguridad Preventiva en Gobiernos Provinciales; Jesús Féliz, viceministro de Seguridad de Interior; Juan Manuel Rosario, viceministro de Gestión Migratoria y Naturalización; Elvis Lima, director de Comunicaciones del Ministerio de Interior y Policía y Jorge López Hilario, asesor.

Chivos sin ley.

En otro orden, Chu Vásquez dijo que en el país no se puede seguir viviendo como chivo sin ley y que para ello es importante identificar a los extranjeros que viven de manera ilegal en el país.

“Nosotros tenemos que saber cuántos son, quiénes son, dónde están, a qué se dedican. En el país no se puede seguir viviendo como chivo sin ley, que no se tiene control del territorio, cómo nosotros vamos a ser exitosos en la aplicación de una política de seguridad ciudadana si nosotros no podemos identificar al ciudadano extranjero que vive en el país sin ningún tipo de control”, puntualizó el funcionario.

Almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio. Ministerio de Interior y Policia. Jesus Vasquez Martinez, Jseus Feliz, Angela Jaquez, Jose Manuel Rosario, Jorge Lopez Hilario. Jorge Gonzalez



Durante su intervención el Almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio, el funcionario también abordó el desastre en que fue encontrada la Policía y el proceso de reforma iniciado. Ponderó la importancia de la capacitación de los agentes.