Ministro de Medio Ambiente asegura no tener vínculos con empresa inhabilitada por la DGCP

El ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Paíno Henríquez, aclaró este miércoles que no tiene participación en procesos de compras o contrataciones con el Estado dominicano, luego de que la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) emitiera una resolución preventiva que cancela el Registro de Proveedores del Estado (RPE) de la empresa Galienville Partnership.

A continuación, el comunicado íntegro emitido por el funcionario:

En referencia a informaciones compartidas recientemente en algunos medios de comunicación sobre la resolución preventiva emitida por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), mediante la cual se cancela el Registro de Proveedores del Estado (RPE) de la empresa Galienville Partnership, deseo expresar lo siguiente:

Desde el inicio de mis funciones como ministro del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, no he participado en procesos de compras o contrataciones con el Estado dominicano, ni como persona física, ni como empresa con la que esté vinculado.

Es importante aclarar que, en el caso específico de Galienville Partnership, se trata de una empresa que ha estado completamente inactiva por más de once (11) años. Desde su constitución, nunca ha participado en procesos de compras públicas ni ha realizado operaciones comerciales de ningún tipo.

Reafirmamos mi compromiso con la transparencia, la legalidad y el cumplimiento estricto de las normativas vigentes. Asimismo, reitero mi plena disposición de colaborar con cualquier institución competente para esclarecer cualquier duda o inquietud que pueda surgir.

Emitimos estas aclaraciones a propósito de informaciones compartidas recientemente en diversos medios de comunicación.