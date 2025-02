Ministro de Medio Ambiente: «La RD debe definir su política minera»

Ante las discusiones periódicas con voces a favor y en contra de la explotación minera, el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Paíno Henríquez, manifestó que la República Dominicana debe decidir cual será su política minera en sentido general y el aprovechamiento de los recursos mineros.

“Que la República Dominicana decida que vamos hacer con la minería a futuro en sentido general, periódicamente tenemos discusiones con el tema minero a favor unos, otros en contra, pero tenemos que definir como país como política pública si vamos a provechar los recursos mineros o no”, expresó Henríquez.

El ministro afirmó que se trata de una discusión que escapa más allá de los ministerios de Medio Ambiente y Energía y Minas.

Henríquez fue el invitado del Almuerzo Semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio, donde estuvo acompañado de Ana Emilia Pimentel, viceministra de Cambio Climático y Sostenibilidad, el general Ángel Camacho Ubiera, director del Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA), Rayne Paulino, coordinador administrativo y financiero y Juan Pichardo, director de Comunicaciones.

Tierras raras

El ministro ofreció esta respuesta al ser cuestionado sobre la conveniencia de la explotación de las tierras raras en la Sierra de Bahoruco. De forma específica dijo que no contaba con las herramientas para decir si le conviene o no al país esa explotación pues al ministerio que dirige no ha llegado ninguna solicitud.

Agregó que las exploraciones que se hacen actualmente allí son para tomar muestras que luego son analizadas fuera del país. “Eso es lo único que se ha autorizado y no tienen ningún tipo de impacto porque son rocas de un diámetro bastante reducido”.

Henríquez no precisó a qué parte del Parque Nacional Sierra de Bahoruco está dentro de la Reserva Fiscal Ávila, declarada en 2018 con el interés de un posible aprovechamiento de los minerales de tierras raras.

Oro en San Juan

En cuanto al proyecto de Goldquest que busca explotar el oro de la provincia San Juan, informó que aún se encuentra en evaluación la solicitud que hizo esa minera sobre los Términos de Referencia (TDR) para la realización del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que determinaría la viabilidad o no de la explotación.

Con relaciona a la negativa de algunos sectores de la provincia de que se haga el EIA, planteó que lo ideal es que se realice y se discuta, porque eso da mayor transparencia. “Este ministerio va a enfrentar y lo va asumir con la responsabilidad y transparencia necesaria”, manifestó al respecto.

Henríquez también favoreció la modificación de la Ley de Minería que actualmente contempla el permiso de explotación previo al EIA.

“Se trabaja en eso porque es un tema hasta de seguridad jurídica porque como tu le das una licencia definitiva a un proyecto que no ha sido evaluado previamente medioambientalmente”, cuestionó.

Aunque aclaró que el Ministerio de Medio Ambiente puede hacerlo de forma previa a los fines de que el presidente de la República tenga la información antes de dar una licencia de explotación.

Barrick Gold

En cuanto a la operación minera de oro en Cotuí por la empresa Barrick Gold, Henríquez aseguró que se realizan monitoreos cada seis meses y que hasta el momento no han identificado elementos de contaminación.

Respecto a la construcción de la presa de cola, precisó que Medio Ambiente entregó un estudio de impacto a la flora y autorizó la construcción de un proyecto habitacional para más de 500 viviendas.

Cuevas de Pomier

Otro tema que preocupa a la población es la destrucción de las Reservas “Cuevas del Pomier “en San Cristóbal, donde la minería de roca caliza ha afectado considerablemente esa área protegida.

Al respecto, Henríquez recordó que se trata de un problema de varias décadas donde hay conflictos por concesiones mineras previo a la declaratoria del área protegida y otras ilegales. Indicó que el próximo 27 de febrero el presidente Luis Abinader ofrecerá una decisión definitiva.

Farallones

En cuanto a la destrucción de los Farrallones de la avenida Ecológica de Santo Domingo Este, informó que se han retirado 19 viviendas y hay casos que serán llevados a la justicia para su procesamiento, ya que hay personas que tienen títulos de propiedad en esa área protegida y autorizaciones para uso de suelo que deben ser investigadas.