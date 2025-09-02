Ministro de Salud juramenta a José Luis López Pérez como el nuevo director de Promese/CAL

El ministro de Salud, Víctor Atallah, juramentó este martes a José Luis López Pérez como director del Programa de Medicamentos Esenciales / Central de Apoyo Logístico (Promese/CAL), quien fue designado en este cargo por el presidente de la República, Luis Abinader, a través del Decreto núm. 493-25.

Durante la juramentación, Atallah reafirmó el compromiso del Estado dominicano en garantizar el acceso equitativo y oportuno de medicamentos de calidad a toda la población.

“Desde el Ministerio de Salud, seguiremos trabajando de manera conjunta con Promese/CAL, convencidos de que la salud del pueblo dominicano es la prioridad para el Gobierno”, señaló Atallah.

Tras ser posicionado como director de Promese/CALL, José Luis López Pérez, agradeció la confianza depositada por el presidente Luis Abinader para asumir esta responsabilidad, así como el respaldo recibido por parte del ministro de Salud.

“Asumo con humildad y sentido de compromiso la responsabilidad de dirigir Promese/CAL, una institución clave para garantizar que cada dominicano tengan acceso a medicamentos de calidad”, expresó López Pérez.

La juramentación se realizó en la sede del Ministerio de Salud durante un acto que contó con la participación de diversas autoridades y representantes del sistema de salud dominicano.

Perfil de José Luis López Pérez



López Pérez es egresado de la Universidad Central del Este como doctor en medicina, con un posgrado de Comunicación en Salud en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Posee diplomados en Gerencia Empresarial y Cooperativista, y también en Seguridad Social.

Su experiencia laboral inicia como médico ayudante en el Hospital Jaime Mota de Barahona, también en el Hospital Municipal de Guerra y en el Hospital Dr. Luis Eduardo Aybar (Morgan). Fungió como encargado de Servicios Médicos Salud Segura del Instituto Dominicano de Seguros Sociales.

También trabajó en el departamento de Auditorias Medicas y Facturación en el Institutito Dominicano de Seguros Sociales y antes de su designación era director de Atención Primaria del Servicio Nacional de Salud.

Sobre Promese/CAL

Esta institución fue creada través del decreto presidencial No. 608-12 y su modificación mediante el decreto No. 168-13, para garantizar el acceso a suministros médicos de calidad y el uso de estos de manera racional, oportuna, segura y suficiente al sistema de salud dominicano.

Es la única central de suministro de medicamentos, productos, insumos sanitarios y reactivos de laboratorio para el Sistema Público Nacional de Salud, así como los requerimientos de los programas y servicios del Ministerio de Salud incluyendo todos los medicamentos de alto costo; y realiza dispensación farmacéutica ambulatoria del Cuadro Básico de Medicamentos Esenciales a través de las Farmacias del Pueblo a toda la población.