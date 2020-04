Ministro Salud Pública confiesa se hizo prueba al coronavirus

El ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, reveló hoy que se hizo la prueba al COVID-19 luego que, como ministro, se haya mantenido haciendo recorridos y en contacto con funcionarios que han dado positivo al coronavirus.

“Yo puedo tener contacto, y se lo digo como ministro, que he andado por barrios y todo, y mucha gente, incluso funcionarios de acá que van cayendo en esta batalla y en los hospitales y sin embargo me he hecho la prueba y estoy bien”, expresó el ministro.

Agregó que otro motivo fue la tos que tiene, pero aclaró que la misma es alérgica y que tiene varios años padeciendo de ella.

“Después de dos meses me he hecho la prueba porque no tenía sintomatología, sino una tos, que mucho de ustedes pueden ver que es alergia que tengo, de años”, manifestó.

Sánchez Cárdenas aclaró que no tiene sintomatología y enfatizó que su salud está bien.

“No he sido contaminado, a pesar de los contactos”, señaló.

Explicó que el Gobierno implementará ahora la masificación de pruebas rápidas pero que si se hacen en personas que no tienen sintomatologías, son pruebas pérdidas, sino se hacen con un criterio clínico adecuado.

“Las pruebas rápidas necesitan un tiempo para que verdaderamente midan la presencia o no de los anticuerpos, que nunca es menor a ocho días”, explicó el funcionario.