Ministro de Salud Pública no se ha hecho prueba al coronavirus

El ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, no se ha sometido a la prueba al coronavirus o COVID-19. Así lo informó hoy el funcionario en una rueda de prensa.

Sánchez Cárdenas explicó que no ha tenido ninguna sintomatología relacionada al coronavirus, razón por la que no ha optado por el test.

“No tengo sintomatología, ningún malestar a la fecha. No me he hecho la prueba”, indicó el funcionario.

No obstante, aclaró que ha tomado las previsiones de lugar y que si comparecía de manera pública sin mascarilla obedecía a que no tiene personas a menos de dos metros cerca de él.

No sabe si el Presidente se hizo la prueba. En otro orden, el ministro de Salud Pública dijo que no tiene información respecto a si el presidente de la República, Danilo Medina, se hizo la prueba al coronavirus o COVID-19.

“No tenga esa información. Vi al Presidente esta mañana. Está enérgico y bien, y no tengo la información de si él se ha hecho prueba o no”.

No obstante, dijo que en las condiciones que lo vio, puede decirle al pueblo dominicano que “el hombre está duro y curvero”.

Funcionarios y relacionados positivo al coronavirus. Se recuerda que el ministro de Relaciones Exteriores, Miguel Vargas Maldonado, confirmó la semana pasada que dio positivo al coronavirus.

«Hoy recibí los resultados de la prueba para el #Covid19, y he salido positivo, aún no presento síntomas”, posteó el canciller en su cuenta de Twitter.

El viernes Vargas Maldonado había informado que su hijo Miguel Paul dio positivo al COVID-19.

También dio positivo al COVID-19 un hijo del Director de la Autoridad Portuaria Dominicana Víctor Gómez Casanova, expresó hoy que nunca imaginó pasar por una situación similar como la de tener un hijo con coronavirus, cuando él ha trabajado para evitar la propagación de la enfermedad.