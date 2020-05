Ministro de Turismo dice República Dominicana trabaja protocolos sanitarios y estaría lista en un mes para recibir turistas

El ministro de Turismo, Francisco Javier García, respondió hoy la pregunta del millón: ¿Cuándo República Dominicana reaperturará su actividad turística?, enfatizando que en el país ya se están preparando los protocolos sanitarios y que esta es una buena noticia que amerita difusión.

“Si me preguntaran ¿Cuándo República Dominicana está lista para empezar a recibir turistas? Yo diría que en un mes porque en un mes están listos todos los protocolos, pero esa decisión no depende de la República Dominicana porque el fuerte de la industria turística dominicana son personas que no residen en el país, por lo que es vital la apertura en otras naciones.

“Nosotros nos estamos preparando para cuando se aperture, sin forzar la apertura, pero sin lugar a dudas, no solamente somos nosotros, los agentes que hacen que los turistas vengan, están también preparándose.No tengo el más mínimo temor con lo que tiene que ver con los protocolos que se van a seguir en los centros hoteleros de la República Dominicana”, expresó el funcionario.

El ministro, quien habló al participar en un webinar sobre los retos del turismo dominicano ante el COVID-19, organizado por la Asociación Dominicana de Prensa Turística (ADOMPRETUR), aseguró además que desde que haya apertura de otros países a República Dominicana lo recibiremos.

“Cuando se diga para allá vamos, nosotros estamos en disposición de recibirlos. Las infraestructuras se han estado higienizando y laborando con personal mínimo”, enfatizó.

Explicó que los protocolos que se están estudiando son protocolos muy rigurosos que parten del criterio de que todas las personas sanas que están recibiendo, están contagiadas, y así lograr el máximo de protección.

Además, estos protocolos están siendo requeridos por grandes cadenas hoteleras internacionales y que cuentan con gran prestigio y querrán estar certificadas, y que además están siendo creados por empresas especializadas en asuntos de Salud Pública.

Francisco Javier García manifestó que el Gobierno dominicano está claro y consciente de lo que significa la industria turística para la estabilidad macroeconómica dominicana.

“La estabilidad macroeconómica es lo que hace que el país pueda tener niveles de inflación bajos y que el flujo de divisas extranjeras, de dólares y de euro, pueda mantener la estabilidad de la economía dominicana”, concluyó.

El webinar sobre los retos del turismo dominicano fue moderado por José María Reyes, presidente de Adompretur, y contó con la participación de la directiva nacional del gremio turístico.