Ministro favorece haya consecuencias paro ADP



El ministro Administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista, afirmó ayer que no es posible que por intereses puramente personales o de grupos se descuide la enseñanza en las escuelas, afectando el aprendizaje de los niños, por lo que considera factible régimen de consecuencia cuando los funcionarios o empleados públicos faltan a sus responsabilidades.

“Entiendo que enseñar requiere de vocación y de responsabilidad. No es posible que por intereses puramente personales o de grupos se descuide lo que es la enseñanza. Si hay fallas en los hogares y hay fallas en las escuelas, entonces, qué vamos a obtener como ciudadanos . Creo que hasta ahora se ha sido un poco negligente en lo que tiene que ver con establecer las reglas del juego”, puntualizó Bautista.

El funcionario fue abordado acerca de la propuesta de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) de implementar mecanismos legales y constitucionales que armonicen el derecho a la huelga con el derecho superior a la educación, al considerar que “la educación no puede ser rehén de prácticas gremiales ni de concesiones que atenten contra su calidad”.

En opinión del ministro Bautista la gran inversión que se hace en educación de un 4 por ciento del PIB equivale, este año, a 309 mil millones de pesos, cantidad que está por encima de lo asignado a varios ministerios del país, por lo que amerita se tome con la suficiente responsabilidad.

Es partidario de que se haga una revisión de cómo están siendo utilizados esos recursos, “porque de lo contrario habrá que darle cuenta a los dominicanos, al final de la jornada”.

Fue enfático en señalar que el trabajo de la enseñanza requiere de más responsabilidad y compromiso que cualquier otra profesión. “En todo hay reglas del juego”, precisó.

El ministro fue entrevistado ayer momentos después de participar en un encuentro estratégico de comunicación gubernamental, encabezado por Félix Reyna, director de Estrategia y Comunicación Gubernamental (Diecom); Alberto Caminero; director de Prensa de la Presidencia y Abel Guzmán, subdirector, de Diecom.