Ministro Ito Bisonó: “Estamos acompañando al campo dominicano para abrir más mercados y fortalecer la agroindustria”

El ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Víctor -Ito- Bisonó, afirmó que la República Dominicana avanza con paso firme en la construcción de una agroindustria más competitiva y exportadora, durante su intervención en el XXVII Encuentro Nacional de Líderes del Sector Agropecuario, organizado por la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD) y celebrado bajo el lema “Retos al 2036: Estrategias Institucionales para Duplicar las Exportaciones Agropecuarias y Agroindustriales”.

Al dirigirse a productores, gremios y líderes del sector agropecuario, Bisonó destacó que “sembrar es creer en el futuro” y que esta iniciativa constituye una apuesta conjunta para proyectar el desarrollo del país hacia el año 2036, cuando se ha propuesto como meta duplicar las exportaciones agropecuarias y agroindustriales.

Exportaciones en crecimiento

El ministro señaló que las cifras recientes confirman el dinamismo del sector agroexportador. Solo en 2024, las agroexportaciones alcanzaron los 3,273 millones de dólares, con un crecimiento interanual de 18 %. El cacao dominicano llegó a 43 destinos, los aguacates superaron los US$91 millones de dólares en más de 25 mercados, y el café tostado creció más de un 200 % en los primeros cinco meses de 2025, consolidando a nuestro país como el principal suplidor en Puerto Rico.

“Estos logros nos llenan de orgullo, pero también nos recuerdan que todavía hay mucho más por conquistar. República Dominicana tiene la oportunidad de seguir diversificando mercados y consolidar la agroindustria como un verdadero pilar de desarrollo sostenible”, aseguró.

Compromiso del MICM con el sector

El ministro subrayó que el desarrollo solo es posible cuando Gobierno y sector productivo avanzan en la misma dirección. “Desde el MICM estamos acompañando al campo dominicano para abrir más mercados, elevar la productividad e impulsar la innovación. Ese es nuestro compromiso y nuestra visión de largo plazo”, aseguró.

Resaltó que la institución trabaja en tres ejes fundamentales: apertura y defensa de mercados internacionales, fortalecimiento de la productividad industrial y articulación de actores para que productores, gremios y mipymes crezcan en un mismo ecosistema.

Iniciativas clave para la agroindustria

Bisonó citó el Pacto por la Agroindustria como una de las principales acciones en marcha, un espacio de articulación multisectorial que permitirá construir la primera Estrategia Nacional de Fomento a la Agroindustria. “Este pacto marcará un antes y un después en la forma en que impulsamos al sector productivo nacional”, señaló.

A esta iniciativa se suma el Aula Agroindustrial MICM-JAD, a través de la cual 3,000 productores y técnicos recibirán formación en tecnologías aplicadas, economía circular y gobernanza. “Nuestro objetivo es elevar capacidades y abrir caminos de desarrollo para que la innovación llegue también al campo”, apuntó el ministro.

El titular del MICM también resaltó los avances en la Denominación de Origen del aguacate dominicano, un proyecto que abrirá nuevas puertas en nichos internacionales de alto valor. “Será una hazaña para la agroindustria nacional y una muestra de cómo nuestra identidad puede convertirse en ventaja competitiva”, dijo.

Un compromiso al 2036

Al concluir, Bisonó reiteró la visión del presidente Luis Abinader de garantizar la soberanía alimentaria y fortalecer la competitividad del país. “Junto a la JAD y a todos los sectores productivos, renovamos el compromiso de seguir sembrando futuro. Con cada productor, con cada política pública y con cada alianza, estamos construyendo la República Dominicana del 2036: más innovadora, más próspera y más competitiva”.