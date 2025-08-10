Ministro Joel Santos supervisa, junto al Gabinete Eléctrico, construcción Generadora San Felipe I

La central, que se levanta en Andrés, Boca Chica, aportará 467 megavatios y se prevé entrará en operación en 2027

BOCA CHICA. El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, junto a miembros del Gabinete Eléctrico, encabezó la primera visita de supervisión del proceso de construcción del proyecto Generadora San Felipe I, ubicado en Andrés, en este municipio de la provincia Santo Domingo.

Indicó que la central contará con 467 megavatios (MW) de capacidad instalada y se prevé que entrará en operación entre abril y mayo de 2027. El proyecto tendrá, además, una turbina de última generación a gas, de la empresa General Electric (GE), considerada como la más grande y eficiente de Centroamérica y el Caribe.

Santos sostuvo que la generadora contribuirá a la creación de más de 650 empleos, con una inversión durante su construcción de más de US$700 millones e inyección de energía limpia.

Al respecto, el ministro recordó que el proyecto, junto a otras centrales de generación, es una muestra del compromiso que tiene el Gobierno en expandir el parque de generación nacional hacia el 2028, para hacer del sistema eléctrico cada vez más fuerte y resiliente.

Como parte de la supervisión, Santos hizo un recorrido por toda el área donde se construye la central, acompañado por el viceministro de Energía, Alfonso Rodríguez; el superintendente de Electricidad, Andrés Astacio; el director ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, Edward Veras y el presidente del Consejo Unificado de Empresas Distribuidoras, Celso Marranzini.

De su lado, Javier Tejada, Héctor Rizek y Edgar Pichardo, socios del proyecto, valoraron como positivo y de alta importancia el apoyo que el presidente Luis Abinader, a través del Gabinete Eléctrico y el ministro Joel Santos ha dispensado para el desarrollo de la citada obra eléctrica.

“Tenemos un agradecimiento profundo como empresa; primero, al presidente de la República, el Gabinete Eléctrico y todas las demás autoridades. Y quiero decirles que ustedes sembraron una pequeña semilla hace un año, con un proceso de licitación que, a todas luces, está calificado como uno de los mejores procesos de licitación pública internacional de compras de energía realizado en República Dominicana”, valoró Javier Tejada.

Sobre el particular, el superintendente de Electricidad, Andrés Astacio, indicó que la Generadora San Felipe I, “es uno de los proyectos ancla que forma parte de la estrategia gubernamental, con más de 460 megavatios de altísima eficiencia para el sistema eléctrico y, por lo que hemos podido ver, va cumpliendo todos los criterios planificados, por lo que nos sentimos muy positivos con su desarrollo”.

En tanto, el director ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, Edward Veras, dijo que la central San Felipe contribuirá a duplicar la capacidad energética hacia la siguiente década.

“Si nos proponemos duplicar la economía nacional, también necesitamos duplicar la oferta energética, con una generación barata, que permita a las empresas distribuidoras bajar entre tres y cuatro centavos su precio promedio de compra a futuro, lo que permitirá que la población siga teniendo un acceso garantizado de energía”, puntualizó.

Línea de interconexión

La línea de interconexión al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) tendrá en su primera fase 138 kilovoltios (kV)-345kV de 41 kilómetros de extensión y se conectará a la subestación Cabreto. En la segunda fase, con la construcción de una subestación adicional, se conectará a Boca Chica, con un contrato “llave en mano”, con la empresa Elecnor y se pondrá en marca en julio el 2026.

Durante el recorrido de supervisión que hicieron los miembros del Gabinete Eléctrico, también participaron Francisco Torres, superintendente de Pensiones; el vicepresidente de AFP Siembra, José Manuel Reynoso; representantes del Banco de Reservas, socios estratégicos del proyecto, proveedores, empresarios, entre otros.