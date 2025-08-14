El titular de Energía y Minas junto a una delegación del MEM fueron recibidos por el liderazgo de Pueblo Viejo, y el equipo técnico de la empresa para un recorrido por las principales áreas de la operación minera

El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, realizó una visita oficial a las instalaciones de la mina de Pueblo Viejo operada por Barrick Mining Corp, en donde fue recibido por Gisselle Valera, directora ejecutiva de Asuntos Gubernamentales e Isaac Luciano, gerente general.

Durante el recorrido, el ministro tuvo la oportunidad de observar los procesos operativos y las iniciativas implementadas para garantizar una minería responsable y sostenible.

Durante su visita, el ministro recorrió áreas clave de la mina, incluidas la sala de control, la presa de colas El Llagal, la presa de colas Mejita en fase de cierre y las operaciones de minería y la reserva fiscal Montenegro, para conocer el ciclo completo de las operaciones de la empresa.

“Esta es mi primera visita como ministro, aunque ya había visitado la mina anteriormente como dirigente empresarial. Es fundamental conocer los lugares con los que uno se está relacionando. No cabe duda de la importancia que tiene esta operación para el país y nuestro trabajo es resaltar esa relevancia y educar a la población, ya que la minería es uno de los sectores mas incomprendidos, sobre el cual muchos creen saber, pero en realidad conocen muy poco”, expresó el ministro durante una de sus intervenciones.

El ministro destacó la necesidad de promover una compresión mas profunda de la industria minera y enfatizó la importancia de la colaboración entre el sector publico y el privado para lograr avances significativos en el país. “Esta visita me permite obtener información directa y evidencias para trabajar en un sentido común, donde el sector público y privado deben caminar juntos para lograr grandes cosas para nuestra nación”, agregó.

En días pasados, el ministro Santos supervisó los avances del reasentamiento Nuevos Horizontes en Cotuí en donde el gobierno dominicano, en colaboración con Barrick Pueblo Viejo, ha invertido mas de RD$20,000 millones para garantizar viviendas dignas y servicios básicos a las familias de las comunidades que serán reubicadas para la construcción de la nueva presa de colas El Naranjo. Esta inversión contempla, a parte de la construcción de viviendas, una escuela y un politécnico, instalaciones deportivas, infraestructuras viales, planta de tratamiento de agua, electricidad, entre otros beneficios para mejorar la calidad de vida de las comunidades.

La visita de ministro a Pueblo Viejo y al proyecto Nuevos Horizontes, destacan el compromiso del Gobierno dominicano con una minería responsable y sostenible, que promueva el desarrollo económico y social del país, respetando el medioambiente y los derechos de las comunidades vecinas.

Barrick Pueblo Viejo reafirma su compromiso con la transparencia, sostenibilidad y minería responsable y agradece al ministro de Energía y Minas, Joel Santos, por su apoyo e interés en fortalecer la industria minera dominicana.