Ministro Medio Ambiente aboga por legislación más contundente para perseguir delitos

Hace falta una legislación más contundente para perseguir y sancionar los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente. De igual forma se hace imperativo un cambio de cultura y de educación orientada a cuidar los recursos naturales.

La preocupación fue externada por el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Miguel Ceara Hatton, durante su comparecencia en el Almuerzo semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio.

“Estamos tratando de endurecer todas las acciones administrativas que sean necesarias para garantizar la protección del medio ambiente, pero eso no va a ser suficiente”, precisó el funcionario.

En ese contexto, expuso sobre la importancia de la educación y de sensibilizar sobre la importancia de proteger y cuidar los recursos naturales.

Puede leer: Sin tres causales en nuevo Código Penal, conozca cinco datos nuevos del proyecto de ley

“Donde quiera que hemos detectado un acto ilegal, sin importar quien sea, hemos actuado”, puntualizó.

Para garantizar mayor nivel de efectividad, están tratando de coordinarse lo mejor posible con las autoridades del Ministerio Público.

Sobre la existencia de posibles mafias dentro de la institución actualmente, lo descartó.

Dijo que al llegar al ministerio encontraron pequeños grupos de personas que hacían cosas indebidas, pero todo eso fue desmantelado completamente.

El funcionario estuvo acompañado de los viceministros Indhira de Jesús, de Gestión Ambiental; José Elías González, de Recursos Forestales y René Mateo, de Suelos y Aguas, así como de Ana Patricia Ossers, directora Jurídica y Panky Corcino, director de Comunicación.

Vigilancia

La falta de vigilancia en las áreas protegidas es una debilidad que reconoce. Y es que en los últimos 20 años no se había construido ninguna infraestructura a tales fines.

Para enfrentar la situación están construyendo alrededor de 70 obras de infraestructura en 23 áreas protegidas intervenidas, donde serán instalados vigilantes permanentes.

Al profundizar sobre este aspecto, precisó que la protección del medio ambiente en el país ameritaría unos cinco millones de policías y militares para colocar uno detrás de cada uno de los casi once millones de habitantes, cosa que no es posible.

“Tenemos que cambiar la relación con el medio ambiente. Créanme, hemos colocado muchos guardias en muchas zonas públicas y no tan públicas, pero eso no da abasto. No hay quien sostenga 300 hombres en Los Haitises por cinco o seis meses, no hay bolsillo que lo aguante”, precisó.

Montecristi

Consultado sobre la tala de árboles en Montecristi, se informó que el caso está en fase de investigación por parte de la Procuraduría Especializada de Medio Ambiente para fines de sometimiento.

“Nosotros estuvimos visitando la zona, sostuvimos una reunión con parte de la comunidad y ahora hay un equipo del ministerio que está haciendo un levantamiento”, precisó el funcionario.

De acuerdo a lo informado, en el lugar se tenía contemplado realizar, sin los permisos correspondientes, un proyecto turístico. El funcionario reconoció que no tenía ninguna información previa de ese proyecto hasta el momento de la denuncia hecha por el alcalde, Jenrry Castro. A raíz de esto, se sustituyó al director provincial.

De forma preliminar, se estableció que resultaron afectadas unas 160 tareas de bosque seco, en donde se talaron árboles de distintas especies, incluyendo guayacán, joboban, almácigo y candelón, específicamente, en el área montañosa de Buen Hombre, en el municipio Villa Vásquez, Montecristi.

En su intervención en el encuentro con ejecutivos y periodistas del Grupo de Comunicaciones Corripio, el funcionario expuso sobre el proceso de modernización implementado en la institución. Explicó acerca del “Sistema de autorizaciones ambientales virtual”, una plataforma que ha permitido agilizar y hacer más transparentes las solicitudes de permisología ambiental para obras y proyectos.