Ministro PR dice “pico” de contagios ya pasó

El secretario de Salud de Puerto Rico, Lorenzo González, señaló ayer que el “pico” de contagios del coronavirus SARS-CoV-2 (causante de la enfermedad del COVID-19) en la isla ya pasó, aunque dijo que es importante mantener todavía las medidas sanitarias establecidas por el Gobierno de Wanda Vázquez, en una entrevista radial.

Las palabras de González coinciden con la divulgación ayer del ultimo parte del Departamento de Salud, que indican que desde que comenzó la crisis sanitaria han muerto en Puerto Rico 107 personas y 2,156 se han contagiado a causa del coronavirus.

González había insistido desde hace semanas en que el “pico” de contagios en la isla tendría lugar entre el 4 y el 8 de mayo. El funcionario destacó que una vez superado el “pico” es momento de modificar el proceso de cuarentena, para lo cual la gobernadora recibirá toda la información disponible del Departamento de Salud y de Economía para que tome las decisiones adecuadas. González resaltó que, en cualquier caso, no se debe bajar la guardia.

Recordó que entre lunes y miércoles de esta semana no se registraron muertes, el jueves hubo tres y ayer cinco. Subrayó que Puerto Rico se ha mantenido en una trayectoria estable en el proceso de contagios. Advirtió que la mejora de la situación no quiere decir que se vayan a levantar las medidas de distanciamiento social implementadas por el Ejecutivo de Vázquez para evitar los contagios por COVID-19.