Ministro propone escuela con innovación y valores

El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps García, presentó un balance crítico y autocrítico sobre los avances y carencias del sistema educativo, al resaltar la urgencia de elevar la calidad de la enseñanza y fortalecer la formación ciudadana.

“La educación dominicana debe apostar a calidad, innovación y valores”, afirmó.

Reconoció progresos como la profesionalización del magisterio, Ley General de Educación, Pacto Educativo y la ampliación de la cobertura escolar. No obstante, subrayó que el país no ha avanzado con la velocidad ni profundidad que requiere la sociedad, especialmente en lectura comprensiva y matemáticas.

Al ser entrevistado en el programa Mckinney, entre los programas oficiales mencionó las iniciativas de atención temprana, “Crece” para primaria y “Avanza” en secundaria, diseñadas para consolidar competencias fundamentales. Recordó que un alumno no está alfabetizado hasta que comprende lo que lee.

Otro eje de gestión es la conversión de más de 400 liceos en politécnicos, con el propósito de vincular la educación con la empleabilidad, de manera que los jóvenes egresen con destrezas técnicas y puedan continuar estudios superiores.

Consultado sobre la relación con la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), admitió que el ministerio enfrenta el reto de equilibrar concertación y autoridad. Anunció la reactivación de la evaluación de desempeño docente, suspendida desde 2017, como herramienta clave para mejorar la calidad de la enseñanza.

De Camps destacó la incorporación de la asignatura Moral, Cívica y Ética Ciudadana, aprobada por el Consejo Nacional de Educación, como vía para reforzar la formación integral.

Asimismo, el titular del Ministerio de Educación alertó sobre los bulos en redes sociales que generan desconfianza y desvían energías institucionales y lamentó la falta de programas para potenciar a talentos excepcionales con alto coeficiente intelectual.