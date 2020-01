Ministro propone la Atención Primaria inicie Ciudad Sanitaria

El ministro de Salud Pública, doctor Rafael Sánchez Cárdenas, propuso que la Atención Primaria comience con un plan piloto alrededor de la Ciudad Sanitaria, doctor Luis Eduardo Aybar. En la actualidad, se dan los toques finales para que el plan empiece con unas 300 mil personas del Distrito Nacional y zonas aledañas.

“Creo que el Gran Santo Domingo debe ser el gran laboratorio de la Atención Primaria”, dijo Sánchez Cárdenas. El funcionario estableció, sin embargo, que la Atención Primaria no desarrollará con médicos pasantes, como ocurre en la actualidad, se harán visitas domiciliarias y se establecerá la intersectorialidad.

La propuesta está ya en manos del presidente Danilo Medina, el ministro de Salud espera la orden para poder arrancar.

Fundamenta su propuesta en que Santo Domingo es la zona más compleja. Se trata de la región con mayor densidad poblacional.

Sin embargo, se trata de una demarcación que recibe la mayor cantidad de recursos y donde existe un gran impacto por hacinamiento en poblaciones urbanas.

El ministro tiene la esperanza puesta en la aprobación de la propuesta que sometió al Presidente.

Un problema En la actualidad, hay mucha basura en Santo Domingo, pero no es una responsabilidad del Ministerio de Salud, ni del Servicio Nacional de Salud, se requiere intervención de las alcaldías, dijo Sánchez.

El primer nivel no solo captará la mayoría de los fondos, sino que está llamado a resolver casi el 75% de los problemas de salud, insistió el funcionario.

El ministro dijo que le preocupa que la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar y el hospital Francisco Moscoso Puello, se llenen de pacientes, cuyos problemas pueden ser atendidos en Unidades de Atención Primaria. En la actualidad, esos centros exhiben una gran sobrepoblación de pacientes procedentes de diferentes regiones.

El deterioro La carga que tienen los grandes hospitales los va deteriorando, ellos se van descargando con la gestión de las Unidades de Atención Primaria, pero debe ser encaminado el proceso con responsabilidad que se amerita.

Desconfianza Sin embargo, asegura que existe un tema cultural alrededor de las UNAP, la gente no confía en el trabajo debido a que tradicionalmente no han tenido una buena capacidad resolutiva, insistió.

Asegura que la gente ve en el hospital y los especialistas la solución a sus problemas y eso se convierte en un escollo para el trabajo. A su juicio, la eficiencia de la Atención Primaria tendrá un impacto en bajar el gasto de bolsillo y en la descarga de los grandes hospitales.

Casos emergencias Más del 95% de los que llegan a las emergencias es Atención Primaria. Sin embargo, la Atención Primaria requiere territorialidad y sistema informático que pueda establecer, por ejemplo, la población informática y la diabética. Todos los ciudadanos deben tener un control y por el resultado del trabajo se debe pagar a los médicos. Asimismo, aseguró que el país tiene la experiencia de lo que hoy es el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), comenzó con un piloto.