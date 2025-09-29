Ministro radical israelí fija “líneas rojas” ante la reunión Netanyahu-Trump sobre Gaza

Bezalel Smotrich, ministro de Finanzas israelí / Foto: fuente externa

Horas antes de la reunión del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, con el presidente estadounidense, Donald Trump, este lunes, el ministro de Finanzas, el ultraderechista y colono Bezalel Smotrich, presentó seis «líneas rojas» que, según afirmó, el sionismo religioso «no está dispuesto a comprometer» en relación con Gaza y la cuestión de Palestina en general.

En un comunicado difundido en X, Smotrich aseguró que no habrá concesiones en puntos clave como el rechazo a un Estado palestino, la permanencia indefinida del Ejército israelí en Gaza y el desarme y retirada de Hamás.

El ministro descartó cualquier intervención de Catar, al que acusó de “fomentar y financiar el terrorismo” y de sostener a la cadena Al Jazeera, que calificó como “una de las principales máquinas de propaganda antisemita contra Israel”.

Asimismo, afirmó que Gaza “ya no será una prisión” y sostuvo que quienes lo deseen podrán salir “a través de Egipto para continuar sus vidas en otros países que acepten acogerlos”, sin precisar cuáles ni bajo qué condiciones.

Smotrich subrayó que el Ejército israelí permanecerá “para siempre en el perímetro, incluido el corredor de Filadelfia (estrecha franja fronteriza entre Gaza y Egipto), con plena libertad de acción en todo el enclave, para impedir el contrabando y proteger los asentamientos del sur”.

Trump 2
Reunión Netanyahu-Trump

El ministro rechazó cualquier mención a un Estado palestino, que, según dijo, “pone en peligro la existencia de Israel”, y reclamó que la idea “sea retirada de la agenda para siempre”, además de negar que la Autoridad Palestina deba tener intervención alguna en Gaza.

Respecto a Cisjordania, Smotrich afirmó que la administración de Trump ofrece “una oportunidad histórica” para impedir la creación de un “Estado terrorista” y dividir la tierra, al tiempo que defendió que Judea y Samaria “son parte integral de Israel”.

Añadió que se espera presentar un plan alternativo para gestionar la vida de los «árabes» de la zona «sin aspiraciones colectivas ni nacionales», sin detallar su implementación.

Netanyahu se reunirá más tarde este lunes con Trump en un momento de creciente aislamiento internacional de ambos socios, debido a su negativa a reconocer oficialmente un Estado palestino, mientras aseguran trabajar en un plan de paz para poner fin a las hostilidades en Gaza.

