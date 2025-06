El ministro de Agricultura, Limber Cruz, informó este jueves que las pérdidas económicas en productos, provocadas por el incendio que afectó los locales comerciales de la nave F-1 en el Merca Santo Domingo el pasado domingo, rondan los 282.6 millones de pesos, según una evaluación preliminar.

«Ahí habían unas compañías con diferentes espacios, algunos con tres y hasta cinco espacios. Cuando cruzamos la información estadística de lo que entra al Merca Santo Domingo con la evaluación de los inventarios que habían hecho los dueños, pues estamos en 282.6 millones de pesos en mercancía«, aseguró el funcionario.

Respecto a la cifra inicial estimada en unos RD$700 millones, Cruz manifestó que cuando ocurren tragedias de esa magnitud, las personas tienden a sobrevalorar sus bienes. «Tú sabes que cuando se registran ese tipo de cosas, la gente empieza: yo tenía tantos millones, y el otro: bueno, yo tanto».

Escombros Merca Santo Domingo/ Foto Eliezer Tapia Escombros Merca Santo Domingo/ Foto Eliezer Tapia

Sin embargo, el titular de Agricultura señaló que, si se suma el costo de la reconstrucción de la infraestructura incendiada, cuyas causas no se han revelado, entonces sí podría alcanzarse el monto referido.

«Hay que hacer una evaluación mucho más profunda, porque hacer ese edificio ahora cuesta mucho dinero. Ya con eso es muy probable que ande por ese número si se incluyera la infraestructura«, indicó.

Limber Cruz, ministro de Agricultura

No habrá escasez

Del mismo modo, Limber Cruz comunicó que el centro de acopio está operando con normalidad y garantizó que, tras el siniestro, no habrá escasez de productos en el territorio nacional.

El Merca no se ha detenido, yo he estado visitando y esos sigue fluyendo, no le teman a eso, ni habrá escasez por eso tampoco, porque gracias a Dios tenemos un país con un abastecimiento, yo diría, inigualable en la región, no dicho por nosotros como Gobierno, sino por organismos internacionales como la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura)», afirmó

El ministro, además, reiteró que las autoridades brindarán el apoyo correspondiente tanto a los comerciantes afectados como a quienes perdieron su empleo.

«Hay una voluntad del Gobierno de ayudarlos a ellos», sostuvo.

Las declaraciones de Limber Cruz fueron ofrecidas durante una entrevista en el programa televisivo «El Día», que conducen los periodistas Edith Febles, Germán Marte y Amelia Deschamps.

