Ministros Hispanos NY aprueban Adams debería retirar aspiraciones

Nueva York. Cerca de un centenar de obispos pertenecientes a la Organización de Ministros Hispanos de NY, que dirige el reverendo Rubén Díaz, efectuaron el pasado fin de semana una asamblea para decidir que entre los candidatos independientes a la alcaldía de NYC, Eric Adams o Andrew Cuomo, uno de ellos debería retirarse antes del próximo día 11.

Con la medida se busca que uno de ellos sea el único candidato que pueda enfrentar y aglutinar con fuerzas en contra del «candidato comunista» del Partido Demócrata, Zohran Mamdani, «un socialista comunista que no está de acuerdo con nuestros principios».

«No por causa religiosas, sino porque pide el desmantelamiento de la policía, y no puede ser el líder de esta ciudad, y si lo es será desastroso para NYC», precisa el reverendo Díaz.

«Hay una oportunidad para enfrentarlo y es que Cuomo o Adams se retire y así todos concentrarnos en un solo candidato y para eso debemos tomar una decisión en esta asamblea para decirle públicamente a uno de los dos que debería retirarse”, dijo.

«Nosotros estamos aquí como miembros de la comunidad protegiendo a nuestros ancianos, taxistas, jóvenes y bodegueros».

«Tenemos que enviar un mensaje a la comunidad hispana, si el exgobernador Cuomo se mantiene en la contienda, si el alcalde Adams se mantiene en la contienda, prácticamente se le está dando la victoria a Mamdani”.

Lee más: Alcalde Eric Adams dice NYC está saturada de inmigrantes



«Para tal motivo, tendríamos entonces que uno de los dos debería retirarse, por el bien de la ciudad y también para no seguir gastando dinero de fondos públicos. Para que eso suceda hay una fecha límite, que creo es el 11 de este mes. Si uno de los dos se retira antes de este día 11, su nombre no va a aparecer en la boleta», expresó.

«Estamos viendo la situación de la ciudad y viendo por dónde puede caer». Nosotros como pastores de NYC no podemos quedarnos callados, con los brazos cruzados sin tratar de ayudar y poner nuestros granitos de arena, para evitar que un socialista comunista tome las riendas de la ciudad.

«Así que yo voy a pedir a cada uno de ustedes como miembro de la organización, primero, levantando su mano derecha en alto, en señal si está a favor de que el alcalde Adams se retire antes del próximo día de 11». A unanimidad levantaron sus manos.

«A los integrantes de la mesa directiva que levanten sus manos». También a unanimidad. «Esto nunca se ha hecho y es para mandarle un mensaje a la comunidad hispana”, precisó el reverendo Díaz.

Adams declara no va a retirar sus aspiraciones: Sin embargo, el alcalde Eric Adams declaró que no retirará sus aspiraciones, despejando las especulaciones sobre su posible retirada y mostrándose convencido de que puede ganar al candidato demócrata socialista, Zohran Mamdani, que lidera las encuestas.

«En esta carrera, soy el único que puede vencer a Mamdani”, afirmó en una rueda de prensa en la que también arremetió contra el exgobernador Andrew Cuomo, quien se presenta como independiente, igual que él.

Adams llamó a Cuomo «serpiente y mentiroso», lo acusó de «apartar a candidatos negros de las carreras» por cargos políticos y reivindicó que las encuestas que hablan de su baja popularidad son las mismas que pronosticaban equivocadamente que el exgobernador ganaría a Mamdani en las pasadas primarias.