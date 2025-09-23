MINPRE y Sistema 911 entregan 12 nuevos camiones de bomberos

El Ministerio de la Presidencia y el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911 realizaron el acto de entrega de 12 modernos camiones de bomberos de respuesta rápida a distintas localidades del país, con el propósito de reforzar la capacidad operativa de los cuerpos de bomberos.

La ceremonia tuvo lugar en el Palacio Nacional y estuvo encabezada por el ministro de la Presidencia y presidente del Consejo Nacional del 911, José Ignacio Paliza, y del director ejecutivo del Sistema 911, coronel, Randolfo Rijo Gómez, ERD.

Entre las comunidades beneficiadas con los modernos vehículos especializados se encuentran San José de Ocoa, el Distrito Nacional, La Vega, Monte Cristi, Verón, Santo Domingo Norte, Piedra Blanca (Bonao), Pedro Brand, Villa Altagracia, Maimón (Bonao), Palenque y San Juan, contribuyendo a mejorar la atención frente a emergencias relacionadas con incendios y rescates.

El ministro José Ignacio Paliza destacó: “El centro de todo el trabajo del Sistema 911 es la gente. No puede haber otro propósito ni otra energía que no sea pensar siempre en salvar vidas y proteger a los dominicanos y dominicanas en todo el territorio nacional. Sabemos lo que significa perderlo todo en un siniestro y por eso invertimos en fortalecer cada componente del sistema para brindar un servicio cada vez más robusto, atento y de mayor calidad”.

“Hoy entregamos 16 camiones de bomberos, como parte de una primera compra de dieciséis equipos de alta gama. Confiamos en que, en manos de los cuerpos de bomberos, estos vehículos serán utilizados con la destreza y la vocación que siempre les ha caracterizado, reforzando la capacidad de respuesta ante emergencias en beneficio de la ciudadanía”, agregó el ministro.

Finalmente, Paliza aprovechó la ocasión para dar a conocer los planes de expansión del servicio: “Este jueves estaremos expandiendo el Sistema 911 a la provincia de Pedernales, para dar soporte no solo a su población, sino también al nuevo entramado turístico que comienza con la llegada de cruceros. Esta provincia contará con un servicio permanente, todos los días de la semana y a toda hora, garantizando la seguridad de sus ciudadanos y visitantes”.

De su lado, el director ejecutivo del 911, Rijo Gómez, destacó: «Con la entrega de 12 modernos camiones de bomberos completamente equipados, reafirmamos nuestro compromiso de trabajar incansablemente por el bien de la comunidad y de brindar a nuestros héroes del fuego las tecnologías más avanzadas y herramientas de última generación que les permitan proteger la vida y los bienes de todos los dominicanos».

«Exhortamos a las comunidades favorecidas a valorar y preservar estos nuevos camiones de bomberos, que representan una inversión del Estado para salvaguardar la vida y la seguridad de todos sus ciudadanos», subrayó Rijo Gómez.

Por su parte, el intendente del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, general Luis José Frometa Heras me, agradeció la entrega y resaltó el impacto que tendrá en las comunidades: “Estas acciones contribuyen a la responsabilidad social que han caracterizado el presente gobierno en la atención coordinada y oportuna que han permitido atender unas 24 mil emergencias de enero a agosto de bomberos en el Sistema 911”.

Los camiones de bomberos cuentan con tecnología especializada y herramientas para el combate y control de incendios, rescates y extricaciones, que incluyen rollos de mangueras de diferentes diámetros y presiones de trabajo, pistones manuales tipo pistola con sistemas de graduación de caudal y chorro, herramienta y con control de paso independiente, extintor de polvo químico seco de 20 libras, motosierra profesional y equipos de aire puro certificados.

También cuentan con equipos de protección personal completos contra incendios compuestos por casco, chaqueta, pantalón, guantes, botas y linterna manual, además de un kit de espuma, motobomba de agua y reducciones para acoples, así como escaleras de metal liviano, hachas de bombero, cizallas, mandarria, pala, pico, pata de cabra y garfios manuales.

En el acto estuvieron presentes el mayor general retirado Juan Manuel Méndez García, director general del Centro de Operaciones de Emergencias; el doctor Luis Elías Esmurdoc Rodríguez, presidente de la Unión Nacional de Bomberos; el general Luis José Frómeta Herasme, intendente del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional; y el fray Kelvin Acevedo Almonte, capellán del Palacio Nacional.

Asimismo, asistieron las gobernadoras Josefa Oliva Castillo (Ocoa), Luisa de la Mota (La Vega), Leissa Cruz (Montecristi), Martina Pepén (La Altagracia), Lucrecia Santana Leyba (Santo Domingo), Adela Tejada (Monseñor Nouel), Pura Casilla (San Cristóbal) y Ana María Castillo (San Juan de la Maguana).

En lo que respecta a la gestión municipal, estuvieron presentes los alcaldes Ramón Antonio Ramírez de la Rosa (Verón), Jesús Jerez (Montecristi), Ramón Pascual Gómez Abreu (Pedro Brand) y Betty Gerónimo (Santo Domingo Norte). Además, participó la representante municipal Amparo Custodio, vicealcaldesa de La Vega.

A su vez, participaron los intendentes de bomberos Aneudis Rodríguez (Santo Domingo Norte), Armando Edmundo Salazar (La Vega), Julio Berroa de la Cruz, Francis Danerys Castillo Chalas (San José de Ocoa), José Advincola Pérez (Palenque), José Juan Francisco (Montecristi), José Luis Frómeta (Distrito Nacional), Miguel Ángel Álvarez (Verón), Sócrates Alejandro Martínez, Nahum Manzueta (Piedra Blanca, Bonao), Ronny Javier Collado (Villa Altagracia), Víctor Michelén Rodríguez (San Juan de la Maguana), Ramón María Abreu Capellán (Pedro Brand) y Wellington Martínez (Maimón).

Finalmente, acompañaron Elizabeth Mateo, secretaria general de la ciudad de Santo Domingo; Manuel Fernández Jiménez; Wilfredo Vargas Lapay; y Williams Hernández Fernández.