MIP anuncia acciones contra armas ilegales

La Fuerza de Tarea Conjunta fortalecerá las medidas contra las armas ilegales y la inspección en los centros de expendio y consumo de bebidas alcohólicas para frenar que sean introducidas con permiso o no y advierte de las sanciones a los propietarios de esos negocios que permitan su ingreso.

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, ofreció la información al término de la reunión número 102 de seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana, encabezada por el presidente de la República Luis Abinader, donde reiteró la resolución 004-2025 de la institución, que prohíbe el porte de armas en estos sitios.

Precisó que los lugares que permitan el ingreso de personas armadas serán sancionados con un cierre temporal para solicitar el definitivo ante el Ministerio Público.

“No importa que sean legales o ilegales, que tengan licencia o no licencia. Esto no puede ocurrir bajo ningún concepto y los dueños de establecimientos tienen también una cuota de responsabilidad para fiscalizar que ninguna persona o ciudadano entre a ese lugar con un arma”.

Dijo que fiscalizarán tanto los bares, discotecas, colmadones, casinos, restaurantes, con áreas de bar entretenimiento, eventos masivos que también expende alcohol y que además que ante la operatividad aunada de las autoridades en la lucha para sacar las sustancias narcóticas de las calles, seis millones 70 mil 338 (6,070,338) gramos decomisadas en 2025, mediante 22,251 operativos.