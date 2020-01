Mira cuándo se conocerán los resultados de auditoría forense a sistema de voto JCE

Los resultados de la auditoría forense que ordenó la Junta Central Electoral (JCE) al sistema de voto automatizado, estarían listos antes de las elecciones municipales previstas para febrero de este año 2020.

El presidente de la JCE, Julio César Castaños Guzmán, dijo al ofrecer los detalles que la parte relacionada al código fuente podrían tenerla en dos semanas, mientras que los demás resultados se lograrían en cinco semanas.

“La Junta Central Electoral, en completa transparencia, estará constantemente dando todas las informaciones”, afirmó Castaños Guzmán quien ponderó la el contrato hecho por esa institución con la empresa ALHAMBRA EIDOS para realizar los trabajos.

El presidente de la JCE suscribió el pasado 22 de diciembre un contrato con dicha empresa para la prestación de servicios de auditoría forense, por un monto de566,037 dólares correspondiente a los honorarios y gastos del servicio contratado. La JCE deberá pagar un 50% al inicio del proyecto y 50% al finalizar el proyecto.

Estos trabajos para la auditoría forense deberá ser realizado conforme al secreto del voto y no trazabilidad, verificar que no existe una correlación entre el voto y la identidad del votante en el comprobante impreso; comprobar que en la información registrada en las bases de datos, QRs y comprobantes físicos no hay referencia que permitan, sugieran o induzcan a relacionar el voto y el votante.

Además, comprobar el método utilizado para eliminar la posibilidad de correlacionar el voto y el votante en la base de datos; Integridad de los datos y objetos de la Base de Datos, entre otras.

Esta iniciativa se adoptó luego de la petición que realizada el ex presidente Leonel Fernández, luego de su inconformidad con los resultados que dieron vencedor a su competidor Gonzalo Castillo, para lograr la candidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).