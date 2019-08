Mira porqué Leonel Fernández no participaría en debate de candidatos, según Amarante Baret

El aspirante presidencial Carlos Amarante Baret, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), explicó hoy que su propuesta de un debate entre los aspirantes a encabezar la boleta de esa organización política surge de la necesidad de que se le inyecte calidad a la democracia dominicana y se le dé al votante la oportunidad de seleccionar a un candidato con las condiciones necesarias para dirigir el país.

El también miembro del Comité Político del PLD dijo que le preocupa mucho la calidad de la democracia del país. Agregó que ante la posibilidad de que el Comité Central peledeísta valide a todos los aspirantes a la nominación presidencial, él no le teme a la competencia ni rehúye el debate con sus contendores sobre las distintas propuestas y los principales problemas que afectan al país.

Amarante Baret entiende que en ese debate no participaría el ex presidente Leonel Fernández porque “él se considera que está en una posición muy elevada como para debatir con los demás aspirantes”.

“Pero indirectamente yo lo voy a llevar al debate cuando compita con él en las primarias del seis de octubre, porque él tendrá que decirle al país por qué quiere ser presidente después de haberlo sido por tres ocasiones”, adelantó Amarante Baret.

Sistema de selección.Sobre el sistema de selección del precandidato del grupo danilista que será escogido para competir con Fernández, aunque se determinó que será por encuestas, dijo que éstos aún no han discutido cuáles serán las empresas encuestadoras que participarán ni la metodología de encuesta que será aplicada.

Amarante Baret expresó que el país está asistiendo a un evento muy importante por el hecho de que varios compitan por la nominación presidencial fortalece la democracia interna del partido.

Aseguró que el debate que propone de paso enviaría un mensaje al país de que en el PLD hay opciones a presentar de cara a las elecciones presidenciales de 2020.

“He propuesto a mis otros compañeros precandidatos, que son seis, que hagamos dos actividades que van a fortalecer la democracia, tanto en el PLD como en el país”, dijo, en referencia a sus propuestas del debate entre los aspirantes y un acto conjunto entre los precandidatos seguidores del presidente Medina.

El debate se haría en una universidad con un panel de personas imparciales, con asistencia de la prensa. Las discusiones serían difundidas por las redes sociales, la radio y la televisión para que los votantes puedan aquilatar en su justa dimensión cada una de las propuestas de los aspirantes.

“Allí entraríamos a un debate civilizado, porque no todos pensamos igual, no todos miramos ni observamos el país igual, no todos tenemos ni hemos hecho las mismas propuestas. Todo eso lo pondríamos sobre la mesa y la gente se hace una idea de quien, entre nosotros, tiene la competencia, la capacidad para ir a esas primarias del seis de octubre y ser un buen candidato presidencial en las elecciones del próximo año”, afirmó.

Indicó que los aspirantes están obligados a decirle al país para qué quiere ser presidente, una aspiración que no se puede fundamentar en un capricho o un espíritu deportivo.