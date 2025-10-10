Mirex avisa fase II concurso para Carrera Diplomática

Aconseja a candidatos revisar sus mensajes de correos

El Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) informó ayer a los candidatos al Concurso de la Carrera Diplomática que concluyó la etapa de las entrevistas de panel.

La Cancillería indicó que los resultados de los evaluados fueron notificados a través de la plataforma del Ministerio de Administración Pública (MAP) y enviados a las direcciones de correo electrónico, registradas por los candidatos.

Insta a verificar la llegada del correo electrónico.

“Les recomendamos revisar tanto la bandeja de entrada como la carpeta de correo no deseado”. Señala que los candidatos seleccionados, a partir de ahora, avanzarán a la siguiente fase del concurso.

El próximo paso para la selección es cursar en el Programa Académico de Formación en Diplomacia y Relaciones Internacionales del Instituto de Educación Superior en Formación Diplomática y Consular.

El Mirex aconsejó ayer a los interesados en ser elegidos como miembros de la diplomacia de la República Dominicana mantenerse atentos a las actualizaciones y las próximas actualizaciones, las cuales son dadas a conocer por medio de las distintas redes sociales del Ministerio y de su portal digital.

El concurso para ser diplomático dominicano incluye, además de presentar los documentos personales y título universitario, aprobar pruebas de idiomas, de conocimientos generales y habilidades psicológicas.

Llennis Jiménez

