  • Hoy
Este viernes 12 de septiembre, el escenario de Hard Rock Café Blue Mall vibrará con la unión de dos leyendas de la música dominicana: Miriam Cruz, “La más completa artista”, y Alex Bueno, “El más completo cantante”, en un concierto único bajo la producción de Alberto Cruz Management.

El concierto bailable promete una noche cargada de emociones, en la que ambos intérpretes entregarán lo mejor de sus repertorios, con éxitos que han marcado generaciones y que continúan vigentes en la memoria colectiva del público.

Con su inconfundible estilo, Miriam Cruz hará gala de la fuerza del merengue, mientras que Alex Bueno pondrá su sello incomparable con una selección de boleros, bachatas y merengues que han definido su carrera como una de las voces más versátiles del país.

“Este encuentro en Hard Rock Café Blue Mall será una verdadera fiesta de la música dominicana, con dos artistas que representan lo mejor de nuestro arte. El público disfrutará de un show de calidad, pensado para revivir recuerdos y celebrar la grandeza de Miriam y Alex”, expresó Alberto Cruz, productor del evento.

Lee más: Miriam Cruz anuncia nuevas fechas de su gira internacional

El concierto bailable se celebrará este viernes 12 de septiembre en Hard Rock Café Blue Mall y las boletas ya están disponibles en Uepa Tickets y en la boletería del establecimiento.

Una cita imperdible para los amantes de la buena música, en la que la más completa y el más completo se encuentran en un mismo escenario para hacer historia.

