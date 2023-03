Miriam Germán: Las mujeres no nos podemos conformar con los restos de los beneficios

El Círculo de Abogadas Minerva Mirabal declaró presidenta ad vitam a la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, durante el acto de lanzamiento de ese órgano que tiene como misión aportar a la defensa de los derechos de las mujeres.

En el acto, la magistrada Germán Brito, quien encabeza el Ministerio Público del país, destacó la importancia de la educación para lograr el respeto a los derechos de las mujeres.

“Ayer estaba leyendo en un pequeño librito que la actitud de algunos varones con la mujer, no tan algunos, de muchos, que quieren tratarte como a una cucaracha, pero, previo a eso, a ese declararte como una cucaracha, previo a eso viene el despojo de toda tu condición de humanidad”, refirió.

“Yo aspiro, y lo he dicho muchas veces, a que lleguemos a ser una sociedad donde la educación incluya el tratar de lograr una generación de varones que entiendan que uno no es la cucaracha, no es la que se puede humillar, no es la que se puede maltratar, sino, una que camina contigo”, enfatizó la magistrada Germán Brito en el acto realizado ayer sábado en el Museo de las Hermanas Mirabal, en su nativa provincia Hermanas Mirabal, donde se reconocieron sus aportes a la defensa de los derechos de las mujeres.

Lea: Magistrada Miriam Germán: “La sociedad quiere ver justicia… no debemos defraudar»

“Esto es como dice una canción: volver aquellos sitios donde se amó la vida. Las mujeres no nos podemos conformar con los restos de los beneficios que, a veces no tenemos ningunos”, subrayó la procuradora mientras pronunciaba unas palabras en la actividad que contó con la participación de la hija de Minerva Mirabal, Minou Tavárez Mirabal, y Jaime David Fernández Mirabal, entre otros familiares, personalidades y miembros del círculo de abogadas.

Yirdalina Tatem Brache, una de las fundadoras del círculo, destacó el valor de la creación de ese órgano.

“Esta iniciativa tiene mucha trascendencia, y, sobre todo, que se llame Minerva, es porque definitiva e indiscutiblemente, Minerva además de ser una líder extraordinaria, fundadora de un movimiento político, fue una abogada, aunque no estuviera en los tribunales”, explicó.

“No solamente se graduó de derecho, sino, que ejerció la abogacía cotidianamente en su vida, defendiendo la democracia y defendiendo los derechos de todas y de todos”, manifestó en el emotivo acto en el que llamó a las abogadas que quieran motivarse a pertenecer al mismo a que se integren.

Destacó que desde el círculo aspiran como Minerva Mirabal a la emancipación social, económica, legal y política de todas las mujeres. Expresó que exigirán y trabajarán por un mundo donde haya igualdad y justicia.

“Minerva es rebeldía, Minerva es lucha, Minerva es valentía, Minerva es resistencia, Minerva es trascendencia, y por eso nos unimos en este círculo de abogadas Minerva; eso queremos hacer, investigación, evidenciar situaciones, apoyar a otras mujeres”, proclamó Tatem Brache.

De su lado, Adriana Fernández Campos, presidenta de la Fundación Hermanas Mirabal, que tiene la misión de defender y preservar la lucha que iniciaron las Hermanas Mirabal, destacó que apoyan las iniciativas que tienen valores democráticos.

Al dar la bienvenida a nombre de la fundación, destacó: “quiero que nosotras desde el Círculo de Abogadas Minerva Mirabal sepamos que el poder colectivo es mucho más fuerte que la individualidad y yo entiendo que nosotros por todas las mujeres que veo aquí y por todas las mujeres que respeto y admiro, podemos seguir trabajando por esos valores democráticos, podemos seguir uniéndonos para defender y continuar luchando por los derechos de las mujeres y podemos lograr muchas cosas”.

En tanto que Clara Luz García, presidenta del Centro Jurídico de la Mujer, resaltó el apoyo de la Procuraduría General de la República con lo que es la defensa de las víctimas.

García también pronunció un discurso en el acto, donde resaltó la lucha de Minerva Mirabal por la defensa de los derechos de las mujeres, de los hombres, y de todos y todas los dominicanos y las dominicanas.

«Luchadora por la libertad, por la democracia, por la defensa en un momento histórico en donde las mujeres eran discriminadas en todos los aspectos de su vida, pero ella no se detuvo, ella continuó firme con sus preceptos, lo que la llevó a pagar el precio más caro que puede pagar el ser humano, que fue con la vida de ella y de sus hermanas, cuya historia todas y todos conocemos; pero ese legado sigue vivo entre las personas que entendemos y que estamos contestes con la democracia y con los derechos”, concluyó.