Miriam Germán responde con firmeza a las acusaciones de un amigo: «No guardo rencor, pero tampoco olvido»

La exprocuradora de la República, Miriam Germán, decidió romper el silencio este lunes, para responder a un persona de casi medio siglo de amistad, quien según dijo «propagaba cosas falsas» del órgano persecutor del crimen.

Aprovechó su discurso de agradecimiento ante los jueces del Tribunal Constitucional, quienes la reconocieron por su trayectoria, para no dejar de responder a esa «amistad de 50 años».

«Recientemente una persona, con la que me unió una amistad de 50 años, se ha dedicado ha propagar cosas falsas de la labor de la Procuraduría, él sabe que ha ese expediente que hace mención, se le dio el curso debido, sabe que fue tratado como se debía. Dice incluso que en esa Procuraduría se incluyen personas en expedientes por capricho», condenó.

Miriam Germán recibe reconocimiento en el TC

«En lo que a mi persona se refiere, he dicho que soy una persona que no guardo rencor, pero no tengo desmemoria», enfatizó respecto a la respuesta al jurista cuyo nombre omitió en la ceremonia.

Recomendaciones de Miriam Germán a los nuevos aspirantes al Poder Judicial

La magistrada utilizó el escenario para hacer algunas sugerencias a los togados que desean formar parte del sistema judicial:

Miriam Germán fue jueza de SCJ

Preparase continuamente

Exhortó a los juristas que deseen embarcarse dentro del poder Judicial, y el Ministerio Público, no abandonar los estudios, y seguir «preparándose», y leer de «otras cosas».

Valentía

«Se debe tener la valentía de hacer lo que se debe, sin importar las consecuencias», enfatizó.

«No deben olvidarse que todo va ser rosa, que deben tener, cosas, castigos inmerecidos. Lo más triste del caso es que van a tener que bregar con colegas, con compañeros, que se creen que la verdad es de su propiedad, que es una parcela», destacó.

Asumir responsabilidad sin arrogancia

La exprocuradora de la República dijo que el papel de juez debe ser asumido sin «arrogancia», y reconocerse como lo que es, «un servidor publico que tiene deberes frente a su conciencia».

Recordó sus inicios

La ex jueza de la Suprema Corte de Justicia con voz «llorosa» recordó sus inicios en su carrera judicial, asimismo agradeció por lo aprendido en su trayectoria por varios escalones del «Poder Judicial».

Doy gracias por mi vida que la mayor parte la he pasado en un oficio que he amado», expresó la magistrada.

La exprocuradora general Miriam Germán Brito

«Se dijeron muchas cosas pero yo me quede medio descolocada al encontrar a la mujer de la que hablaban, se le olvidaron algunas cosas, por ejemplos, los piques, disimulados, no vociferarte, pero que casi salen humo por los oídos», entre risas y nostalgia recordó Germán.

«Yo vengo de un pueblo pequeño nací en unas lomas que se llaman Las Lilas, en la casa de una de mis abuelas, hija de haitianos», dijo.

Precisó que se ha desempeñado en dos áreas de la administración de justicia; El Ministerio Público, «empezando desde los primeros pasos, y no saltándome, ningún escalón», y fuera de órgano, como juez.

«Vi mucha gente pasándome por el lado echando polvo, no me importó», concluyó.

Persecución de la corrupción

