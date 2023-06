La Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, reveló este martes que las amenazas que ha estado recibiendo son dirigidas para atentar directamente contra la vida de su hijo.

Según dio a conocer las mismas fueron enviadas como una advertencia a la través de mensajes de WhatsApp.

«Lo que a mí me afectó fue alguien que me mandó un mensaje por WhatsApp diciéndome que si le tocaban a su gente (no sé quiénes son su gente en la cárceles), eso se iba a resolver con sangre y que no era la mía… yo le puedo mandar a matar a su hijo», explicó.

Indicó además que no revelará detalles de la investigación porqué «esa es una cuestión que debe llevarse con discreción porque tampoco le vamos a avisar que estamos haciendo».

Agradeció también a las personas que le han manifestado su apoyo, y se describió como una simple servidora pública que sólo vino hacer su trabajo en el Ministerio Público.

¨Me he considerado como lo que soy una simple servidora, como un maestro, como un mensajero como cualquier persona, que he tenido circunstancias difíciles las he sobrellevado sin dejar la dignidad perdida en el camino¨,

» No creo que las personas que están en ese lado planificando, diciendo y augurando cosas vayan a tener éxito», añadió.