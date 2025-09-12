Misión del FMI concluye revisión del Artículo IV con visita al Banco Central

El gobernador del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), Héctor Valdez Albizu, encabezó la reunión de cierre de la Misión del Artículo IV del Fondo Monetario Internacional (FMI), la cual estuvo liderada por Ricardo Llaudes, jefe de misión, y André Roncaglia, director ejecutivo por Brasil y presidente de la silla de países a la que pertenece la República Dominicana.

Durante el encuentro, Llaudes presentó un balance positivo de las reuniones sostenidas con representantes del sector público, privado, sistema financiero y sociedad civil dominicana. Destacó como concepto común la paz social como modelo de país, así como la búsqueda de consensos entre sectores, elementos que, junto a políticas monetarias robustas y estabilidad económica, han favorecido altos flujos de inversión.

El jefe de misión también resaltó el optimismo del sector privado, que ha dejado atrás la incertidumbre gracias a las medidas del BCRD para apoyar la liquidez. Estas políticas han generado una reducción significativa en las tasas de mercado, beneficiando a los sectores productivos, en un contexto donde la inflación se ha mantenido dentro del rango meta por tres años consecutivos.

Asimismo, Llaudes subrayó la expectativa positiva por el aumento de la inversión pública, reflejada en el presupuesto complementario, lo que proyecta una visión de futuro con mayor crecimiento. Añadió que la coordinación entre política fiscal y monetaria permitirá consolidar indicadores económicos favorables a mediano y largo plazo.

Por su parte, Valdez Albizu valoró el diagnóstico de la misión y coincidió en destacar el clima de inversión creciente y la estabilidad económica. Reiteró la disposición del Banco Central de continuar colaborando con el FMI, especialmente en asesoramiento técnico y orientación estratégica para reforzar las políticas actuales, profundizar reformas y abrir nuevas oportunidades de crecimiento.

El gobernador también enfatizó la importancia de mantener la coordinación entre las políticas fiscal y monetaria como garantía de estabilidad macroeconómica, paz social, seguridad jurídica y buen clima de inversión.

La misión del FMI estuvo integrada además por Pamela Beatriz Madrid, economista senior; Nathaniel Arnold, representante; y Gerardo Peraza, representante residente en Centroamérica, Panamá y República Dominicana.

Acompañaron al gobernador en la reunión de cierre: