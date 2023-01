La propietaria del Miss Universo, Anne Jakkaphong Jakrajutatip, informó este lunes que trabajará con Miss USA, R’Bonney Gabriel, ganadora del Miss Universo 2022, así como con Miss Venezuela Universo, Amanda Dudamel, y con Miss República Dominicana Universo, Andreína Martínez.

Así lo dio a conocer a través de sus redes sociales con el siguiente mensaje:

«Los quiero mucho a todos!!! Felicidades!!! @_andreinamart @amandadudamel Pronto volveremos a trabajar juntos!!! Nos vemos hermanita!!!», posteó.

La empresaria luego realizó otra publicación con la imagen donde se ven R’Bonney Gabriel, Andreína y Amanda, y expresó que trabajará con las tres y que pronto irían de gira por Nueva York, Tailandia y otros países.

«¡Tan hermosos, todos ustedes! AMAR !!! @rbonneynola @_andreinamart @amandadudamel ¡Nos vemos pronto en Nueva York, Tailandia y muchos países del mundo! Gracias por estar con la Organización Miss Universo ¡¡¡Ustedes son maravillosos!!!», escribió.

Se recuerda que Amanda Dudamel y Andreína Martínez, quedaron de primera y segunda finalistas, respectivamente, en el certamen de belleza celebrado el pasado sábado en Nueva Orleans.

Andreína Martínez llega al país

La dominicana Andreína Martínez expresó este lunes su “orgullo” y “honor” tras su participación en el concurso Miss Universo el sábado pasado, donde resultó segunda finalista, y aseguró que “vienen por ahí muchas sorpresas” en torno a ella.

Andreína fue recibida en el Aeropuerto de Las Américas, cercano a Santo Domingo, por decenas de personas a ritmo de merengue típico, flores y globos, y quienes la aclamaron como la “verdadera ganadora» del certamen celebrado en Nueva Orleans, Estados Unidos.

“No me esperaba este cariñoso recibimiento, me siento feliz con lo que hice (en el concurso), me siento bendecida porque logramos representar al país con orgullo y honor (…) vamos a seguir adelante”, dijo la psicóloga, de 25 años, poco antes de bailar durante varios minutos y ondear una bandera dominicana.

Afirmó que “continuará trabajando” para que las niñas dominicanas tengan más acceso a la educación, tal como lo expresó durante la gala del concurso.

“Van a venir muchas sorpresas, es posible que vayamos a Tailandia y a Nueva York”, dijo la joven, quien nació en la ciudad dominicana de Santiago (norte, segunda del país), y emigró a Estados Unidos cuando tenía 13 años.

Ganó el concurso de Miss República Dominicana 2021, pero días después se contagió de covid-19 y no pudo representar a su país en la edición ese año de Miss Universo que se celebró en Israel, donde se coronó la india Harnaaz Sandhu.

Momentos después de finalizar como segunda finalista, la noche del sábado pasado, centenares de personas en República Dominicana protestaron a través de sus redes sociales al considerar que Andreína había sido “despojada” del título de Miss Universo.

(Con información de EFE)